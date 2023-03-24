Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile 6 Şubat’ta merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7, Elbistan ilçesinde ise 7,6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu iller arasında yer alan Hatay'daki faaliyetlerine devam ediyor.ANKARA (İGFA) - AFAD tarafından kurulan Büyük Dalyan Geçici Konaklama Merkezine giden Bakan Akar, buradaki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan üretim atölyelerinde incelemelerde bulunan Bakan Akar, merkezdeki anaokulunu da ziyaret ederek çocuklarla yakından ilgilendi.

Bakan Akar daha sonra beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile Aselsan Afet ve Lojistik Merkezini ziyaret etti. 400’e yakın vatandaşın kaldığı çadır kentteki çalışmalara ilişkin bilgi alan, sosyal alanlarda incelemelerde bulunan Bakan Akar depremzedelerle de bir araya geldi.

Onların taleplerini dinleyen, çözümüne yönelik talimat veren Bakan Akar, çadır kentteki kreş ve etüt merkezinde de incelemelerde bulundu.

Yetkililerden buralardaki faaliyetlere ilişkin de bilgi alan Bakan Akar, çocuklarla yakından ilgilendi, oyuncak ve çikolata hediye etti.

Çadır kentin mutfağında da incelemelerde bulunan, iftar menüsüne ilişkin bilgi alan Bakan Akar’a depremzede vatandaşlar da “Allah devletimize zeval vermesin.”, “Allah sizleri başımızdan eksik etmesin” sözleri ile yakın ilgi gösterdi.

https://youtu.be/IT79lzg5OO8