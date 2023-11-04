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Antalya’da bu yıl 5.kez düzenlenen Turizm Fuarında Kuzey Kıbrıs Turizm Bakanlığı standında görüştüğümüz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İGFA’ya yaptığı açıklamada herkesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne davet ettiğini söyledi.

Özden DEMİRCİ(ANTALYA İGFA) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı sayın Fikri Ataoğlu, Antalya Turizm Fuarı'nda İnternet gazetecileri Federasyonu etik kurulu başkanı ve Kocaeli Turizm Derneği Başkanı Gazeteci Soner Kılıç’a yaptığı açıklamada, herkesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne davet ettiklerini söyledi.

“KKTC olarak bizde varız”

Bakan Fikri Ataoğlu yaptığı açıklamada, “ Bugün Antalya’dayız. Antalya'da her yıl düzenlenen, bu yılda turizm fuarının düzenlendiği bu güzel günlerde çok farklı ülkeden katılan katılımcıların yanında yer almak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak biz de varız dedik.

“Kıbrısa gelip görüp yaşamak lazım”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak tarihi zenginliğimiz, doğal güzelliklerimiz, buna benzer alternatif turizm modelleri zenginliğinin aklımıza gelen her şeyin var olduğundan bahsettiğimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, sadece anlatmakla olmadığını, ilimlerin gösterilmesi ile olmadığını, reklamların yapılmasıyla hep olmadığını, bunun tek yolunun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelip görüp yaşamakla olduğunu anlatmaya çalıştık. Bundan dolayı herkesi bu anlatılan güzelim adadaki değerleri yaşayabilmek üzere herkesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne davet ediyoruz” dedi.