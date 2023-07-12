Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i makamında ziyaret etti.GAZİANTEP (İGFA) - Bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Gaziantep’e gelen ve depremden etkilenen Nurdağı ve İslahiye’de yürütülen çalışmaları inceleyen Bakan Osman Aşkın Bak, Başkan Şahin’i ziyaret amacıyla Büyükşehir Belediyesi’ne geldi. Şeref defterini imzalayan Bakan Bak, Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlere ve spor altyapısına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakanlığın verdiği desteklerle Gazi şehirde spor alanında yapılan çalışmaları içeren sunumu Bakan Osman Aşkın Bak’a yapan Başkan Fatma Şahin, tesisleşmelerle beraber “Spor Şehri Gaziantep” için ilerleme kaydedildiğini aktardı.

Yatırımlarla beraber 565 antrenörle sporun tabana yayılması için çalışmaların meyvesini verdiğini aktaran Şahin, 1217 ulusal ve uluslararası madalyayı şehre kazandırıldığını vurguladı.

BAKAN BAK: OMUZ OMUZA VEREREK ÇALIŞARAK DEVAM EDECEĞİZ

Bakan Osman Aşkın Bak sunumun ardından şehirde yürütülen diyaloğun iyi işlemesini takdir ederek, “Burada siz liderlik yapıyorsunuz. Bizde elimizden geleni yapacağız çünkü yapılan işlerin karşılığı var burada görüyoruz. Bizde bu bölgeye özel ilgi göstereceğiz. Sizinle beraber omuz omuza vererek çalışarak devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız spora yapılan yatırımın kıymetini biliyor. Genç ve hareketli bir nüfusumuz var” diye konuştu.