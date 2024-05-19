Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla temsilci gençler ve sporcularla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.ANKARA (İGFA) - 81 ilde, KKTC ve Azerbaycan’dan gelen temsilci gençlerle Anıtkabir’i ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını rahmetle yâd etti.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gençlerimizle birlikte Anıtkabir’deyiz.#TürkiyeninGücüGençliği https://t.co/ySrMzDFUHX— Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) May 19, 2024

Bakan Bak ve beraberindeki heyet, Türk bayrakları taşıyan gençlerle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Mozoleye çelenk koyan Bak, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.