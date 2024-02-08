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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, gençlere ve genç iş adamlarına güvendiğini belirterek, "Bu vizyon için teşekkür ediyoruz. Türkiye, ikinci yüzyılında, 'Türkiye Yüzyılı'nda önemli adımlar atacak. Gençlerimize, iş adamlarımıza, potansiyelimize güveniyoruz. Güçlü bir Türkiye geliyor." dedi.ANKARA (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Genç MÜSİAD'ın İstanbul’da düzenlediği Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi'nin (UGİK) açılışına katıldı.

Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi'nin açılışında konuşan Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, gençlere ve genç iş adamlarına güvendiğini söyleyerek şunları kaydetti: “Bu vizyon için teşekkür ediyoruz. Türkiye, ikinci yüzyılında, 'Türkiye Yüzyılı'nda önemli adımlar atacak. Gençlerimize, iş adamlarımıza, potansiyelimize güveniyoruz. Güçlü bir Türkiye geliyor."

Yurt dışında eğitim aldığı dönemde hem okuduğunu hem çalıştığını anlatarak anılarını genç katılımcılarla paylaşan Bakan Bak, Türkiye'den aldığı bursların yurt dışındaki eğitiminde çok önemli yer tuttuğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız önderliğinde girişimci gençlere destek olmak için aile ve gençlik fonu kuruldu. Oradan gençlerimizin girişimciliklerini desteklemek için çalışmalar yapılacak. Gençlik merkezlerimizde yaptığımız teknoloji atölyeleri var. Orada fırsatları takip eden gençlerimiz yetişiyor. Ben yurt dışından döndüğümde yapay zekayı konuşuyorduk. Şimdi pek çok yenilik var. Ben sizlere, genç MÜSİAD'cılara, iş adamlarına özellikle bir şey söylemek istiyorum; insana, gençlere, okuyan çocuklara yatırım yapın, mühendislere, üniversitedeki pırıl pırıl gençlere, Türkiye'nin geleceğine yatırım yapın. İşte örneklerden biri benim. Bana burs veren herkese çok teşekkür ediyorum. Bu ülkede güzel şeyler oluyor. Türkiye Yüzyılı'nda güzel şeyler olmaya devam edecek. Cumhurbaşkanımız önderliğinde büyümeye devam edeceğiz, Güçlü Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz. Genç insanlarımıza güveniyoruz."

“İNANIYORUZ, GENÇLERİMİZE GÜVENİYORUZ"

Sporda önemli yatırımlar yapıldığına da değinen Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, "Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye olacak. Bekle bizi Almanya diyoruz. Sporda da büyük gelişmeler, spor tesislerine yapılan yatırımlar var. Güçlü bir Türkiye var. İnanıyoruz, gençlerimize güveniyoruz. Enerji çok çok önemli. Lütfen enerjinizi paylaşın. Gençlere yol verin, burs verin. Yollarını açın." diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, konuşmasının sonunda Gazze'de yaşananlara da değinerek, "Çocuklar uyurken sessiz olunur, çocuklar ölürken ses çıkarmamız lazım. Bu noktada MÜSİAD'a, Türkiye'ye, Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Gazze'deki soykırımı kınıyoruz. Dava için, Kudüs için mücadeleye devam. İyi ki varsın MÜSİAD, iyi ki varsın Türkiye." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda Bakan Bak'a hediye takdimi yapıldı.