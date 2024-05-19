Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli sporcuların 1 Ocak'tan itibaren uluslararası turnuvalarda 493'ü altın toplamda bin 515 madalya kazandığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençliğin gurur tablosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Türkiyenin Gücü Gençliği etiketiyle yaptığı paylaşımda Bakan Bak, "Türkiye'nin Gücü Gençliiği her alanda olduğu gibi sporda da göğsümüzü kabartmaya devam ediyor." diyerek gençliğin gurur tablosunda yer alan tüm sporcuları gönülden kutladı.

Bakan Bak, paylaşımda milli sporcuların 1 Ocak'tan itibaren 2024 yılında uluslararası turnuvalarda tüm branşlarda 493 altın, 466 gümüş ve 556 bronz olmak üzere toplam 1515 madalya kazandığını vurguladı.