Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, İtalya’da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda, kadınlar üç adım atlamada gümüş madalyanın sahibi olarak hem tarihi bir başarı kazanan hem de Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotası elde eden milli sporcu Tuğba Danışmaz için tebrik mesajı yayımladı.ANKARA (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda, kadınlar üç adım atlamada gümüş madalya elde ederek, ülkemize 1950 yılından sonraki bu branştaki ilk madalyasını kazandıran ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotası alan milli sporcu Tuğba Danışmaz'ı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak mesajında şu ifadelere verdi,

“İtalya’nın başkenti Roma’da devam eden Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda kadınlar üç adım atlamada ay-yıldızlı bayrağımızı başarıyla temsil eden sporcumuz Tuğba Danışmaz, Avrupa ikincisi olarak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotası alıp bizleri gururlandırmıştır. Tuğba, elde ettiği derece ile hem Türkiye rekoru kırmış, hem de ülkemize 74 yıl sonra bu branştaki ilk madalyasını kazandırmış oldu. Bu başarının olimpiyat madalyasının da habercisi olduğuna inanıyor, sporcumuza tekrar teşekkür ediyorum. Devam eden şampiyonada mücadele edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum.”