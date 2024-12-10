Ticaret Bakanı Ömer Bolat, başta temel gıda ve ihtiyaç maddeleri olmak üzere otomotiv, emlak, kuyumculuk, çimento ve hazır beton gibi alanlarda yoğun denetim faaliyeti yürüttüklerini belirterek, "İç Ticaret Genel Müdürlüğümüz 18 aylık denetimlerinde 832 milyon lira idari para cezası uygulamış ve tahsil etmiştir." dedi.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 27. Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni'ne katıldı.

Burada yaptığı konuşmada hedeflerinin, tüm vatandaşların her türlü hizmetten en iyi kalitede yararlanabilmesini sağlamak olduğunu bildiren Bakan Bolat, ticaretin güvenilir ve kolay şekilde yapılmasını temin etmek için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Bolat, Bakanlık olarak önemli amaçlarından birinin tüketicilerin ekonomik haklarını korumak olduğuna işaret ederek, "İyi bir ekonominin, piyasaya güven duyan, bilinçli tüketiciler olmaksızın sağlanamayacağının bilincindeyiz. Çünkü tüketicinin korunması meselesi, sadece bireysel haklar açısından değil aynı zamanda ekonomik sürdürülebilirlik ve toplumsal denge açısından da stratejik bir öneme sahiptir." diye konuştu.

Bolat, yaptıkları saha denetimlerine değinerek, "Sürekli saha denetimleri yapıyor, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri yürütüyor, satış sonrası hizmetler ve garanti belgesi denetim işlemlerini kontrol ediyoruz. Çıkardığımız düzenlemelerle, sektörlerde oyunun rekabet kurallarına göre oynanması hususunu sağlıyoruz. Denetimlerle de bunun kontrolünü yapıyoruz." diye konuştu.

Yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin menü ve fiyat listelerinin iş yeri önüne konulmasının sağlandığını anımsatan Bolat, gramaj konusunda da yönetmelik düzenlemesi yaptıklarını anlattı.

Bolat, bankacılık işlemleri, iletişim hizmetleri, elektrik, su-doğal gaz abonelikleri, internet alışverişleri gibi günlük hayatta vatandaşların sıklıkla taraf olduğu tüketici sözleşmelerinin de denetlendiğini, Reklam Kurulunun, yayımlanan tüm televizyon, radyo, yazılı basın ve internet reklamlarını titizlikle incelediğini bildirdi.

"ÇOCUKLARIN KULLANDIĞI 10 ÜRÜN İÇİN TOPLATILMA KARARI ALINDI"

Bolat, Rekabet Kurumunun 1,5 yılı bulan soruşturma sürelerinin 4 ila 6 aya indirildiğini anımsatarak, "Rekabet Kurumu, 2024'te 1,7 milyar lirası gıda sektöründe, 1,3 milyar lirası dijital pazarlarda, 591 milyon lirası sağlık, 530 milyon lirası çimento ve hazır beton sektörlerinde, 91 milyon lirası da iş gücü piyasalarında olmak üzere 5 milyar liraya yakın ceza uygulaması yapmıştır." dedi.

Türkiye'de 211 noktada tüketici hakem heyeti bulunduğunu aktaran Bolat, bu yılın kasım ayı itibarıyla 700 bin tüketicinin, satıcı ve tedarikçilerle yaşadığı 6 milyar liranın üzerindeki uyuşmazlığı mahkemeye gitmeden çözdüğü bilgisini verdi.

Ürün güvenliği denetimlerinin önemine de dikkati çeken Bolat, "Tekstil, ayakkabı, oyuncak, kırtasiye, çocuk bakım ve kullanım ürünleri, deterjan gibi tüketicilerin yoğun kullandığı ürünlerde 'güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans' prensibi çerçevesinde piyasa gözetimi ve denetimi çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda, 2011'de denetlediğimiz ürünlerdeki güvensizlik oranı yüzde 32 iken, 2024 itibarıyla yüzde 1,7'ye kadar geriledi. Geçen hafta sağlığa aykırı ve kanserojen maddeler içerdiği için çocukların kullandığı 10 ürün için toplatılma kararı alındı. Cep telefonu, bilgisayar, tablet, akıllı saat, oyun konsolu ve modem gibi ürünlerde Bakanlık tarafından yetkilendirilen merkezlerde, yenilenmiş ürünlerin tekrar satışa sunulması imkanı getirildi. Böylece hem ülkemizin ithalat faturasını düşürmek ve döviz tasarrufu yapmak hem de teknolojik ürünleri tekrar ekonomiye kazandırmak için önemli adım atılmıştır. Tüketicilerimizin güvenli ve garantili ürünlere erişmesi sağlanmıştır." dedi.

Bakan Bolat, konuşmaların ardından "27. Geleneksel Tüketici Ödülleri" kapsamındaki ödülleri takdim etti.

Bu kapsamda, "bilimsel çalışma", "yazılı basın ödülü ve radyo televizyon programı", "tüketici memnuniyetini ilke edinen firma", "bilinçli tüketici" ve "tüketici özel" kategorilerinde gazetecilerden, akademisyenlere, firmalardan, tüketicilere kadar 26 kişi ve kuruma ödül verildi.

Bolat, "Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında Tüketici Hakları" konulu ortaokullar arası resim yarışması kapsamında dereceye giren öğrencilere de ödüllerini verdi.