2023 yılında toplam 23 milyar TL değerinde olan yıllık yakalama değerinde, 2024 yılında yüzde 139 oranında artış kaydederek toplam kaçak yakalama değerinin 55 milyar 178 milyon TL’ye ulaştıklarını vurgulayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yıl boyunca akaryakıt kaçakçılığı, tütün mamulleri, gıda ve otomobil kaçakçılığı başta olmak üzere yasa dışı kaçakçılık alanında kararlı ve sonuç alıcı adımlar atıldığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, 2024 yılı gümrük muhafaza ve yasa dışı ticaretle mücadele faaliyetlerini değerlendirmek üzere Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Komuta Kontrol Merkezimizde basın mensupları ile bir araya geldi.

2024 yılında Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ve bakanlık ilgili tüm personelinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yasa dışı ticarete karşı önemli başarılar elde ettiklerini açıklayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2023 yılında 5 bin 775 olan yakalama olay sayısını 2024 yılında 7 bin 300’ün üzerine çıkartarak, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26 oranında bir artış yakaladıklarını açıkladı.

2023’te toplam 23 milyar TL değerinde olan yıllık yakalama değerinde, 2024 yılında yüzde 139 oranında artış kaydedilerek, toplam kaçak yakalama değerinin 55 milyar 178 milyon TL’ye ulaştığını ifade eden Bakan Bolat, "Uyuşturucu madde yakalamasında, rakamlara bakıldığında 2024 yılında olay sayısında yüzde 88, miktarda yüzde 103 ve değerde ise yüzde 456 oranında bir başarıya ulaşarak 30 milyar 450 milyon TL değerinde 24.3 ton uyuşturucu madde yakalamasına imza attıklarını duyurdu.

"2023 yılında 117 olayda 557 kilo kaçak altın yakalama gerçekleştirmişken, bu sayı 2024 yılı için olay sayısında yüzde 230, miktarda yüzde 133 oranında bir artış sonucu, 386 olayda 1 ton 300 kilo ağırlığında yakalama rakamına ulaşmıştır" diyen Bakan Bolat, "Ticaret Bakanlığımız ayrıca, akaryakıt kaçakçılığı, tütün mamulleri, gıda ve otomobil kaçakçılığı başta olmak üzere yasa dışı kaçakçılık alanında kararlı ve sonuç alıcı adımlar atmıştır. Bu süreçte büyük bir azim ve kararlılıkla çalışan Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğümüze ve Gümrükler Genel Müdürlüğümüze, ilgili tüm personelimize çok teşekkür ediyorum. Ticaret Bakanlığı olarak, adil, şeffaf ve kurallara dayalı bir ticaret süreci için çalışmalarımızı 2025 yılında da kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.