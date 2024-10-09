İhracat pazarlarında talep koşullarındaki güçlenme üst üste 9'uncu ayda da devam etti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi verilerini değerlendirdi.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi verilerini değerlendirerek, Eylül ayında 50,5 olarak gerçekleşerek eşik değer 50’nin üzerinde seyretmeye devam ettiğini söyledi.

Talep koşullarında ılımlı bir iyileşmeye işaret eden verilerin son günlerde artarak devam eden jeopolitik gerginlikler ve Avro Bölgesi talebindeki yavaşlamaya karşın ihracatımız güçlü duruşunu koruduğunu belirten Bakan Bolat, 2024 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre ihracat yüzede 6,5 oranında bir önceki yılın aynı çeyreğine göre ise yüzde 4,4 oranında artarak 66 milyar 551 milyon dolar olmuştur. 2024 yılı Ocak-Eylül döneminde ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 oranında artarak 192,8 milyar dolara yükselmiştir. Eylül ayı itibariyle son 12 aylık ihracatımız yüzde 3,4 oranında artarak 261,6 milyar dolar olmuştur." dedi.

"İhracata yönelik uyguladığımız etkin destekler ve güçlü ticaret diplomasisi faaliyetlerimiz ile ihracatçılarımızın her daim yanındayız" diyen Bakan Bolat, "İnovasyon temellerinde sağlayacağımız dönüşümler ile ihracat ve üretim kapasitemiz güçlenecek ve ekonomimiz her türlü şoka karşı daha dayanaklı hale gelecektir. Bu kapsamda “Türkiye Yüzyılını aynı zamanda İhracat Yüzyılı” yapmak üzere var gücümüzle çalışıyoruz. Hükümet olarak “yatırım-inovasyon-üretim-istihdam-ihracat-adil bölüşüm” önceliklerimiz ile kararlılıkla hayata koyduğumuz politikalar neticesinde sürdürülebilir refah artışını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.