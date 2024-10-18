Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kırgızistan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Ticaret ve Ekonomiden Sorumlu Bakanlar 13. Toplantısı'na katıldı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kırgızistan'daki toplantıya ilişkin bilgi verdi.

Ortak şuurla bir araya gelen Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin, siyasi, ekonomik ve ticari olarak önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Bakan Bolat, "Ticaret ve enerji rotalarına yaptıkları ev sahipliği ile Orta Koridor üzerinde stratejik öneme sahip olan üye ülkeler, ekonomi, ticaret, ulaştırma, enerji, teknoloji, savunma sanayi başta olmak üzere çok çeşitli alanlardaki işbirliğini her geçen gün güçlendiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRK YEŞİL FİNANS KONSEYİ KURULMASI ÇALIŞMALARI HIZLANDIRILACAK"

Bakan Bolat, toplantının işbirliğinin daha da derinleşmesi noktasında önemli katkılar sağlayacağına inandıklarını aktardı.

Toplantıda imzalanan bildiriyle üye ülkeler arasındaki akdi altyapıyı güçlendirecek adımların atıldığını vurgulayan Bolat, "Bu kapsamda, Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması (DEPA) müzakerelerini tamamladığımızı, Hizmet Ticareti ve Yatırım Anlaşması için çalışmalara devam edeceğimizi, Ticaretin Kolaylaştırılması Komitesi Eylem Planını ve Türk Yeşil Finans Konseyi kurulmasına dair çalışmaların hızlandırılmasını kayıt altına aldık. Aldığımız kararları hayata geçirerek gücümüze güç katacağız." ifadesini kullandı.