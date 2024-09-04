Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye gelen bulunan Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi’ye Türkiye ziyaretinde eşlik eden Mısır Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Sayın Hassan El-Khatib ile son derece verimli bir görüşme gerçekleştirildiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, görüşmenin detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Görüşmede; ikili ekonomik ve ticari ilişkilerimizi geliştirme kararlılığımızı, mevcut Türkiye-Mısır Serbest Ticaret Anlaşmasının her iki ülkenin yararına olacak şekilde güncellenmesini, iki ülke arasında ulusal paralar ile ticaretin daha yoğun olarak yapılmasını ve karşılıklı yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi hususlarını ele aldıklarını kaydeden Bakan Bolat, "Mısırlı Bakan ile işbirliğimizi güçlendirme hedefi doğrultusunda kısa bir süre içerisinde temel gündem konularımızı ele almaya devam edeceğimiz ve iş çevrelerimizi de bir araya getirecek etkinlikler düzenlemek gibi somut adımları atmada mutabık kaldık. Bu adımların da katkısıyla, iki ülke arasında belirlediğimiz 15 Milyar dolar ticaret hedefine kısa süre içerisinde ulaşacağımıza eminiz" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/omerbolatTR/status/1831338092315156884