Türkiye'nin en büyük ahşap konstrüksiyonlu kamu binası olan Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi'nin açılışı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla gerçekleştirildi.KONYA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Türkiye'nin en büyük ahşap konstrüksiyonlu kamu binası olan Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılışta konuşan Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, merkezin Çatalhöyük için bir dönüm noktası olduğunu ve bir Çumralı olarak gurur duyduğunu ifade ederek, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, büyük emeklerle inşa edilerek Konya’nın kültür mirasına kazandırılan Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’nin, hayırlı olmasını dileyerek konuşmasına başladı.

Konya’nın Anadolu’nun kültür ve medeniyet başkenti olduğunu anımsatarak, Çatalhöyük’le başlayan tarih yolcuğunun binlerce yıldır aralıksız şekilde sürdürdüğünü kaydeden Başkan Altay, bu bilinçle Konya’ya yakışır işler yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini belirterek, “Sahip olduğumuz bu eşsiz mirasa en iyi şekilde sahip çıkmak ve Darü’l-Mülk Konya’mızı her alanda görkemli tarihine yakışır bir hale getirmek, çalışmalarımız içerisinde hep önceliğimiz oldu. Özellikle arkeolojik değerlerimizin gün yüzüne çıkarılması ve medeniyet mirasımıza yeniden kazandırılması büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda; Çatalhöyük, Savatra, Karahöyük, Kilistra ve Kubadabad Sarayı gibi arkeolojik kazılara, Konya Büyükşehir Belediyesi olarak önemli destekler sağlıyoruz. Tüm bunlar içerisinde Çatalhöyük’ün bizler için apayrı bir kıymeti ve önemi var. UNESCO Dünya Miras Listesi’ndeki Çatalhöyük; binlerce yıl önceki Anadolu yaşamına ve insanlık tarihine ışık tutuyor." dedi.

“MÜZE NİTELİĞİ TAŞIYOR”

Çatalhöyük’ün bu eşsiz mirasını en güzel şekilde tanıtabilmek ve yarınlara güvenle taşıyabilmek için; Türkiye’nin en büyük tanıtım ve karşılama merkezlerinden birini inşa ettiklerini ifade eden Başkan Altay, “Bu büyük eserin temelini 2021 yılının Ağustos ayında birlikte atmıştık. Hamdolsun açılışını da birlikte yapmak nasip oldu. 4 bin 500 metrekare kapalı alana sahip Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezimiz ile burayı ziyaret eden turistlerin 10 bin yıllık mirasımızı her yönüyle tanımalarını sağlayacağız. Aynı zamanda büyük bir müze niteliği de taşıyan Tanıtım ve Karşılama Merkezimiz 7 farklı bölümden oluşuyor. Merkez bünyesinde ayrıca ziyaretçilerimizin buradan ayrıldıkları zaman yanlarında bir hatıra götürebilecekleri hediyelik eşya satış birimi de bulunuyor. Tüm bunlara ilave olarak iki höyüğün yukarıdan seyredilebileceği bir seyir kulesi de inşa ettik” diye konuştu.

Başkan Altay, Türkiye’nin en büyük ahşap kamu yatırımı olan Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi sayesinde; Çatalhöyük’ün artık kusursuz bir arkeolojik alan olarak anılmaya başlayacağını vurguladı.

“ÇATALHÖYÜK’ÜN, SADECE TÜRKİYE’DE DEĞİL DÜNYADA TANINAN EN ÖNEMLİ YERLEŞİM YERLERİNDEN BİRİSİ OLACAK”

Merkezin yapım sürecindeki katkıları için Konya Valisi Vahdettin Özkan’a, Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İhsan Bostancı’ya, YİKOB’a, Kazı Başkanımız Ali Umut Türkcan’a, projenin mimarı Mehmet Kütükçüoğlu’na, sergi düzenini hazırlayan Cem Kozar’a, yüklenici firmaya, mühendislere, işçilere ve emeği geçenlere de teşekkür eden Başkan Altay, “Türkiye’nin en güzel binalarından birisini birlikte inşa etmiş olduk. İnşallah bu karşılama ve tanıtım merkezi, Çatalhöyük için yeni bir başlangıç olacak. Bundan sonra sizlerin desteğiyle Çatalhöyük’ün, sadece Türkiye’de değil dünyada tanınan en önemli yerleşim yerlerinden birisi olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“KONYA, TURİZMİN ÖNEMLİ MERKEZLERİNDEN BİRİSİ OLACAK”

Konya’yı görkemli tarihine yakışır bir çehreye büründürmek için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini belirten Başkan Altay, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Konya, Darü’l-Mülk Projesi, Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi, Yerköprü Şelalesi, Beyşehir Eşrefoğlu Camii’sinin listeye girmesi, Akşehir Evleri, İvriz gibi çok önemli doğal yapılarıyla da inşallah turizmin önemli merkezlerinden birisi olacak diye ümit ediyorum.”

“TÜRKİYE’YE YAKIŞAN, BİR BİNAYA KAVUŞMAMIZ HARİKA OLDU”

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, “Konya’nın bir evladı olarak Çatalhöyük’ün ne kadar önemli olduğunu yıllar yılı hep dillendirirdik, konuşurduk. Ama ilk defa böyle düzenli tertipli Konya’ya yakışan, Türkiye’ye yakışan, bizim vizyonumuza yakışan bir binaya kavuşmamız gerçekten harika oldu. Yıllar yılı arkadaş çevremizde, eşimizle, dostumuza, Konya’ya gelen misafirlerimize anlatırdık ama böyle bir tesisle artık bizim şahsi çabalarımıza gerek kalmadan bizzat yerinde ve yaşayarak artık Çatalhöyük’ün kıymeti anlaşılacak. Ben gerçekten emeklerinden, vizyonundan ötürü Sayın Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“BU ŞEHRE BU MERKEZ ÇOK YAKIŞTI”

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, “Çatalhöyük’ü daha çok anlatmamız gerekiyor. Anadolu’nun her tarafı bir miras. Tarımın ilk yapıldığı topraklar olarak dünya literatürüne geçmiş durumda. Biz geçmişten günümüze konuşmalara başlarken, Konya’yı tarif ederken çağlar öncesi uygarlıkların beşiği diyerek Çatalhöyük’le başlarız. Selçuklu payitahtı deriz. Osmanlı şehzadeler şehri deriz. Cumhuriyet döneminin tarihiyle cumhuriyet döneminde devletiyle barışık, devletine katkı sağlayan bir yapı olarak, varlık olarak bahsederiz. Bu şehre bu merkez çok yakıştı. Çatalhöyük bundan sonra inşallah ilk uğrak noktamız olacak ve Konya’ya gelen misafirlerimizi ilk aklımıza gelen yer olarak gezmeye götüreceğimiz mekan olacak” cümlelerini kullandı.

“PROJENİN NİHAİ BİR NOKTAYA GELMİŞ OLMASINI MÜŞAHEDE ETMEKTEN BÜYÜK BİR KEYİF ALIYORUZ”

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Bakan Ersoy’a ve Başkan Altay’a teşekkür ederek, “Çatalhöyük, insanlık tarihine ışık tutan bir odak oldu. Hem finansmanıyla diğer tüm alanlarıyla belediyemizin ihtiyari görevlerinden olmasına rağmen bunu alıp hem şehrimize hem ülkemize hem de bütün dünya insanlığına tanıttı. Devasa bir hizmet alanı. Biz de bugün bunu nihai bir noktaya gelmiş olmasını müşahede etmekten büyük bir keyif alıyoruz. İnşallah bu çalışmalar, medeniyet değerlerimizi, tarihimizi, insani değerlerimizi istikamet üzere gelecek nesillere aktarmaya vesile olur” değerlendirmesini yaptı.

“KONYA’DA ÇOK ÖNEMLİ BİR İHTİYACI KARŞILAYACAK”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise Konya Büyükşehir Belediyesi ve Mevlana Kalkınma Ajansı iş birliğiyle yürütülen ve bakanlık olarak yapımına destek verdikleri Çatalhötük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’nin Konya’da çok önemli bir ihtiyacı karşılayacağını belirterek, emeği geçenlere teşekkür ederek konuşmasına başladı.

“ÇATALHÖYÜK, MEDENİYETİN TEMELLERİNİ ANLAMAMIZDA ANAHTAR BİR YERLEŞİM YERİ”

Çatalhöyük’ün, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yerini alan hem Türkiye’nin hem de dünyanın çok önemli arkeolojik değerlerinden birisi olduğuna vurgu yapan Bakan Ersoy, “Bu değer dünyaya insanlığın 9 bin yıl önceki hayat tarzına dair çok kıymetli bilgiler sunmakta. Evlerin biçimlerinden içindeki yapı malzemelerine, doğa resimlerinden rölyeflere sayısız materyal binlerce yıl öncesine ışık tutabilmekte. Çatalhöyük vesilesiyle o dönem Anadolu’sunun madencilik tarihine, mülkiyet kavramına, zirai üretim ile kentleşme olgusuna dair emsalsiz bilgilere sahip olduk, olmaya devam ediyoruz. Çatalhöyük tıpkı Göbeklitepe gibi uzun asırlar ötesinden devam edip gelen en geniş anlamıyla medeniyetin temellerini anlamamızda anahtar bir yerleşim yeri oldu. Çatalhöyük ülkemizde kurumsal kazı sisteminin tesis edildiği sistematik bir kaza alanı olması ile de çok değer taşımakta. 1958 yılından itibaren belirli aralıklarla süren kazılar bize bu arkeolojik değerleri kazandırdı” açıklamalarında bulundu.

“HEPİMİZİN GÖĞSÜNÜ KABARTAN BU ÇOK ÖZEL MERKEZ ORTAYA ÇIKTI”

Bakanlık olarak sanata, kültüre, tarihi değerlerimize vizyonel bir yaklaşım sergilediklerini kaydeden Bakan Ersoy şu değerlendirmeleri yaptı: “Bakanlığımız çok uluslu disiplinler arasında bunu yönetmeyi başarmış, kurumsallaşmış kazı ve araştırmalarını artırarak sürdürmektedir. Arkeolojik zenginliklerimizin ortaya çıkartılması, restore edilmesi, ulusal ve uluslararası alanda tanıtılması adına tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde çalışmaktayız. Bugün açılışını yaptığımız tanıtım ve karşılama merkezi üçüncü derece arkeolojik sit alanı içerisinde yer almakta. Koruma amaçlı imar planında özel proje alanı olarak belirlenmiş sahada mülkiyeti Konya Büyükşehir belediyemize ait arazide 26.500 metrekarelik bir alan üzerinde yer almakta, 2021 yılında temeli atılan projenin çalışmaları 2 yıl kesintisiz devam etmiş ve bugün hepimizin göğsünü kabartan bu çok özel merkez ortaya çıkmıştır.”

“BU GÜZİDE ESERİN KONYA'MIZIN TURİZM POTANSİYELİNE ÇOK BÜYÜK KATKILARI OLACAĞINA İNANIYORUM”

Bakan Ersoy konuşmasına şöyle devam etti: “Ziyaretçilerin etkin bir biçimde katılımını destekleyen bir deneyim sunan tanıtım ve karşılama merkezi 4.500 metrekarelik sergi niteliği taşıyan kapalı alana sahiptir. Bu alanda ziyaretçilere Çatalhöyük ve çevresi kaza alanları, dönemin ev, yaşam ve ölüm temaları hakkında temel bilgiler sunulmakta. Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi çatısı hariç tamamen ahşaptan yapılmış, özgür mimarisi ile de dikkat çekmektedir. Çalışma ofisleri ile hediyelik eşya satış alanı, çok amaçlı salonu, seyir kulesi, kafeterya alanları, 151 araç kapasiteli otopark alanına da sahip merkez benzerleri gibi hem bilgi veren hem estetik arayışları karşılayan hem de teknolojinin en gelişmiş biçimi ile bir çalışma mantığına sahip. Burası ziyaretçilerimizin tarihe, arkeolojiye meraklarının cevabını bulacağı, bu cevabı alırken de sosyal ihtiyaçların ihmal edilmeyeceği, gelenin bir daha gelmek isteyeceği bir yer olmuştur. Bu güzide eserin Konya'mızın turizm potansiyeline çok büyük katkıları olacağına inanıyorum.”

BAKAN ERSOY, KONYA BÜYÜKŞEHİR’İN TURİZM MASTER PLANINI ÖRNEK GÖSTERDİ

Konuşmasında Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür ederek devam eden Bakan Ersoy, “2018 yılının sonuna doğru başkanımız makamımıza gelmişti ve beni Konya'ya davet etmişti demişti. ‘Artık ben Konya'mızın bir turizm şehri olarak da anılmasını istiyorum. Lütfen Konya'ya gelin ve bize yerinde, tespitlerinizi, görüşlerinizi aktarın. Biz sizinle beraber hızlı bir şekilde Konya’yı turizm şehrine dönüştürmek istiyoruz’ demişti. Biz de bir Turizm Master Planı hazırlamaları gerektiğini ve bakanlık olarak hep yanınızda olacağımızı söylemiştik. Bu kadar çok ziyarete gelip bu kadar hızlı sonuç almasından dolayı başkanımızı takdir ediyorum. Büyükşehir ve bakanlık olarak hazırladığımız master planı çok detaylı bir plan oldu. Şu anda biz bakanlık olarak bu dönüşüme girmek isteyen şehirlerimize bu master planını öneriyoruz ve diyoruz ki ‘Konya Büyükşehir Belediyesi'ne gidin, onların gittiği yoldan giderseniz çok hızlı sonuç alırsınız, orada çok örnek bir çalışma var. Hepinize tavsiye ediyoruz’ diyorum. Bakanlık olarak elimizden gelen desteği veriyoruz ve bundan sonra da artırarak vermeye devam edeceğiz. Çünkü Konya bizim için örnek oldu. Çatalhöhük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’nin tekrar hayırlı olmasını diliyorum” sözleriyle konuşmasını bitirdi.

Konuşmaların ardından dualarla Türkiye'nin en büyük ahşap konstrüksiyonlu kamu binası olan Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi'nin açılışı yapıldı. Protokol üyeleri daha sonra merkezi gezerek incelemelerde bulundu.