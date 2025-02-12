Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti.KONYA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi Taş Bina’da gerçekleşen ziyarette, Konya’da bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Göktaş, Başkan Altay’a ev sahipliği için teşekkür ederek, “Konya, davamızın en güçlü şehirlerinden biridir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Bakan Göktaş’ı Konya’da ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek, ziyaretleri ve destekleri dolayısıyla teşekkür etti.