Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, devlet himayesindeki kız çocuklarıyla bayram kahvaltısında bir araya geldi, huzurevini ziyaret ederek yaşlılarla bayramlaştıANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kurban Bayramı dolayısıyla ilk olarak Saray Çocuk Evleri Sitesini ziyaret ederek, devlet himayesindeki kız çocuklarıyla bayram kahvaltısında buluştu.

Çocuklarla tek tek bayramlaşmasının ardından kahvaltı yapan Göktaş, onlarla sohbet etti ve merak ettikleri soruları cevapladı.

Bakan Göktaş, “Bayramda insanlar sofralarını birlikte paylaşır. Bizler de sofrayı sizlerle paylaşmak istedik. Sizlerle birlikte olduğumuz için mutlu olduk.” ifadelerini kullandı.

Kahvaltının ardından çocuklar, Bakan Göktaş’a el emeği tel kırma işlemeli çantayı hediye etti. Göktaş da çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Çocuklar, düzenleyecekleri açık hava sinema etkinliğine katılması için Bakan Göktaş’tan söz aldı.

“SİZLER BAŞIMIZIN TACISINIZ”

Ardından Ümitköy Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret eden Göktaş, yaşlıların ellerini öperek bayramlarını kutladı. Yaşlılarla sohbet eden Göktaş, huzurevleri arası turnuvalara katılan bocce takımlarıyla ilgili bilgi alarak, bocce takımlarını Antalya'da düzenlenecek Huzur Bocce Liginde de görmek istediğini ifade etti.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade eden yaşlılar gösterilen ilgiden dolayı Bakan Göktaş'a teşekkür etti.