2002 yılında yaklaşık yüzde 28 olan kadınların iş gücüne katılım oranının 2023 yılında yüzde 36'ya ulaştığını kaydeden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, OECD'ye (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) göre kadınların iş gücüne katılım ortalaması yüzde 66 olduğunu ve Türkiye'nin bu orana ulaşmasıyla, milli gelirimizde de yüzde 20'lik bir artış söz konusu olacağını söyledi.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, DEİK Kadın Platformu Lansmanı'na Katıldı

Sarıyer'deki Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunda (DEİK) düzenlenen, "DEİK Kadın Platformu Lansmanı"nda konuşan Göktaş, bu platformun kurulmasını, kadının her alanda hayata aktif katılımını teşvik eden sosyal politikaları açısından çok kıymetli bulduğunu söyledi.

Bakan Göktaş, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, eğitim, sağlık, sanayi ve sosyal politikalar başta olmak üzere her alanda çok büyük kazanımlar elde ettiğini dile getirerek, "Son 22 yılda bir asra sığacak eserler tek tek hayata geçirildi, milletimizin hizmetine sunuldu. Her bir yatırımın hayat bulmasında kadınlar çok büyük roller üstlendi. Ülkemiz ekonomisine katkı sunan kadınların, haklarını koruyan ve refahını artıran bir anlayışla hareket ediyoruz." diye konuştu.

"Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye" vizyonu doğrultusunda kadını hayatın her alanında güçlendirdiklerini belirten Göktaş, ayrımcılık ve şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle mücadele ettiklerini, cam tavanları ve tüm engelleri bir bir aştıklarını, mesleki eğitimlerden girişimcilik desteklerine kadar çok yönlü ve geniş bir anlayışla kadınların ekonomik hayata katılımını teşvik ettiklerini kaydetti.

Bakan Göktaş, 12. Kalkınma Planı'nda kadınların geleceğine dair önemli hedefler belirlediklerine dikkati çekti.

"Bu plandan hareketle Kadını Güçlendirme Strateji Belgesi ve Eylem Planı'mızı tüm paydaşlarımızla hazırladık" diyen Bakan Göktaş, "Eylem planımız çerçevesinde kadınların toplumsal hayata katılımını artırmak için 2024-2028 dönemini kapsayan hedef ve uygulamalarımızı belirledik. Ekonominin büyümesinde kadınların üstleneceği rol çok önemli. Bu noktada mahalle tipi kreş modelinin yaygınlaştırılmasının kadın istihdamına önemli katkılar sunduğunu belirtmek istiyorum. Bu anlamda 0-3 yaş arası çocuklara yönelik mahalle odaklı kreş modeliyle bakım ve eğitim hizmeti veren kurumların yaygınlaştırılmasını çok önemsiyoruz. Ülke geneline yaygınlaştıracak bu modelle kadınların ev ve iş hayatı arasında tercih yapmak zorunda kalmalarının önüne geçmeyi hedefliyoruz." dedi.

"KADIN KOOPERATİFLERİNE DESTEK VERMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Türkiye'nin her yerinde kadın girişimciliğini desteklediklerini vurgulayan Göktaş, kadın girişimcilerin hem inovatif hem de yenilikçi yaklaşımlara sahip olduklarını anlattı. Ocak ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyla imzaladıkları ortak bir protokolle mevcut kadın girişimcileri güçlendirmeyi, fonlar aktarmayı, kadın istihdamını arttırmayı hedeflediklerini belirten Bakan Göktaş, girişimcilik, finansal okuryazarlık ile teknoloji becerileri gibi uygulamalı eğitimlerin yer alacağı Kadın Girişimcilik Akademisi kurmak için hazırlıkları sürdürdüklerini dile getirdi.

Bu arada kadın istihdam oranını ise yüzde 36,2'ye yükseltilmeyi hedeflediklerini kaydeden Bakan Göktaş, TÜİK verilerine göre, ülkenin yüzde 49,9'unu kadınların oluşturduğunu, yönetici sayısının ise yeterli seviyede olmadığını aktarırken, "2002 yılında yaklaşık yüzde 28 olan kadınların iş gücüne katılım oranı 2023 yılında yüzde 36'ya ulaştı. OECD'ye göre kadınların iş gücüne katılım ortalaması yüzde 66'dır. Türkiye'nin bu orana ulaşmasıyla, milli gelirimizde de yüzde 20'lik bir artış söz konusu olacak. 12. Kalkınma Planı'mızda, 2028 yılı sonuna kadar kadının iş gücüne katılma oranını yüzde 40,1'e, kadın istihdam oranını ise yüzde 36,2'ye yükseltilmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

DEİK yönetimi tarafından Göktaş'a hediye takdimi yapıldı. Daha sonra katılımcılar, aile fotoğrafı çektirdi.