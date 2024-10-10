Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye’yi , G20 Kadının Güçlendirilmesi Çalışma Grubu Bakanlar Toplantısı’nda temsil edecekANKARA (İGFA) - Kadınların güçlendirilmesi konusunu merkeze alan ilk üst düzey etkinlik olan G20 Kadının Güçlendirilmesi Çalışma Grubu Bakanlar Toplantısı 11 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek.

G20 Dönem başkanlığını yürüten Brezilya’nın ev sahipliğinde yapılacak toplantıda Türkiye’yi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş temsil edecek.

G20 ülkelerinin bakanları ve uluslararası kuruluş temsilcilerinin yer alacağı toplantıda katılımcılara hitap edecek Bakan Göktaş, ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.