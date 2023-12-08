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Şırnak'ta 6 Nolu Aile Destek Merkezi ile Belediye Kadın Yaşam Merkezi’nin açılışını yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, burada küçük çocukların 'Hızlı Bardak' oyununa katılırken, girişimci kadınlarla da bir araya geldi.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şırnaklı çocuklarla oyun oynadı, girişimci kadınların taleplerini dinledi.

Bakan Göktaş, Şırnak ziyaretinde ilk olarak Aile Destek Merkezi (ADEM) açılışını gerçekleştirdi.

Daha sonra merkezdeki çocuklarla buluşan Bakan Göktaş, 4-6 Yaş Değerler Eğitim Sınıfındaki çocukları ziyaret ederek onlarla yakından ilgilendi.

Göktaş, daha sonra çocukların sıralı düşünme, dikkat-konsantrasyon, ince motor becerileri ve görsel algılarının geliştirilmesine yönelik oynadıkları Hızlı Bardak adı verilen oyuna katıldı. Bakan Göktaşın küçük çocuklarla oyunu renkli görüntülere sahne oldu.

GİRİŞİMCİ KADINLARA ZİYARET

Göktaş daha sonra kentteki kadın girişimcilerle bir araya geldi. Şırnak Kadıneli Üretim ve İşletme Kooperatifinde kadın girişimcilerle buluşan Bakan Göktaş, çalışmalara ilişkin bilgi aldı, talepleri dinledi. Girişimci kadınlardan gelen taleplerin yerine getirilmesine yönelik talimatlar veren Göktaş, ziyaret ettiği her şehirde kadın girişimcilerle bir araya geldiğini söyledi.

Girişimci kadınların gayretlerinin genç kızlar için de önemli bir örnek oluşturduğunu ifade eden Göktaş, "Kadın elinin değdiği her yer çok daha üretken ve verimli oluyor" dedi.

Aile Destek Merkezleri konusunda Şırnakın pilot il seçildiğini ifade eden Göktaş, bugüne kadar kentte 23 merkezi açtıklarına dikkati çekti.

Söz konusu merkezlerde ebeveynlik rehberliği, çocuk gelişimi, aile danışmanlığı eğitim programlarıyla önemli sosyal destek sağlandığını vurgulayan Bakan Göktaş, "ADEM'lerde bir taraftan verilen sanatsal ve mesleki kurslarla kadınların iş becerileri ve yetenekleri geliştirilirken diğer taraftan çocuklar da gündüz bakım hizmeti alabiliyor. Bu bakımdan ADEMlerde hem annelerin mesleki gelişimleri sağlanıyor hem de çocukları için güvenli ortam oluşuyor. Merkezlerimiz kadınların toplumsal hayata katılımlarına, yeteneklerini fark etmelerine ve bu alanda güçlenmelerine büyük katkı sağlıyor" dedi.