Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO karargâhındaki aile fotoğrafı çekimine katıldı.ANKARA (İGFA) - Brüksel’de bulunan Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ikinci gün oturumlarına katıldı.
Bakan Yaşar Güler'in de hazır bulunduğu Brüksel’deki NATO Karargâhında Yüksek Görünürlüklü Projeler Niyet Mektupları imza töreni gerçekleştirildi.
Bakan Yaşar Güler, oturumlar sonrasında üye ülke Savunma Bakanları ile birlikte geleneksel hâle gelen “Aile Fotoğrafı” çekiminde yer aldı.
Kaynak: igf