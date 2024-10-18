Bunlar da ilginizi çekebilir

Bakan Yaşar Güler, oturumlar sonrasında üye ülke Savunma Bakanları ile birlikte geleneksel hâle gelen “Aile Fotoğrafı” çekiminde yer aldı.

Bakan Yaşar Güler'in de hazır bulunduğu Brüksel’deki NATO Karargâhında Yüksek Görünürlüklü Projeler Niyet Mektupları imza töreni gerçekleştirildi.

Kurtulmuş, Cenevre'de Ghobash ile görüştü

Kurtulmuş, Cenevre'de Ghobash ile görüştü

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.kent09.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.