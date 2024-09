Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Malezya Günü ve Malezya Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katıldı.ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Malezya Günü ve Malezya Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katıldı.

Malezya’nın Ankara Büyükelçisi Sazali Bin Mustafa Kemal tarafından karşılanan Bakan Yaşar Güler, resepsiyonda yaptığı konuşmada, ilişkilerin her zaman karşılıklı güven ve saygı üzerine inşa edildiğini belirtti.

Dost ve kardeş ülke Malezya’nın bu anlamlı günü vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını belirten Bakan Güler, "Köklü dostluk bağlarımız olan Malezya, Türkiye için her zaman özel ve önemli bir yere sahiptir. Ülkelerimiz arasında diplomatik münasebetlerin 1964 yılında tesis edilmesinden bu yana, ilişkilerimiz her zaman karşılıklı güven ve saygı üzerine inşa edilmiştir. 2014 yılında “Stratejik Ortaklık” seviyesine yükseltilen bu ilişkiler, 2022 yılında “Kapsamlı Stratejik Ortaklık” düzeyine çıkarılarak çok daha ileri bir boyuta taşınmıştır. Bu sene de hep birlikte ilişkilerimizin 60’ncı yılına ulaşmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Her geçen gün derinleşen bu ortaklık, iki ülkenin gelecek yıllarda da daha sıkı bir iş birliği içinde olacağının en açık göstergesidir" dedi.

EKONOMİK İŞ BİRLİĞİMİZ DE HIZLA GELİŞİYOR

Türkiye ve Malezya arasındaki yakın ilişkiler, iki ülkenin birbirine verdiği değeri ve duyduğu güveni de ortaya koyduğunu ifade eden Bakan Güler, "Özellikle son yıllarda yapılan karşılıklı üst düzey ziyaretler, iki ülkenin pek çok alanda olduğu gibi güvenlik ve savunma sanayisi alanında da yakınlaşmasına olanak sağlamış ve iş birliğimizin derinleşmesine katkıda bulunmuştur. Ben de geçen ay dost ülke Malezya’yı ziyaret ederek iş birliğimizi artırmaya yönelik verimli görüşmeler gerçekleştirdim. Hâlihazırda iki ülke Silahlı Kuvvetleri arasında ortak eğitim faaliyetleri, tatbikatlar ile müşterek girişimlerimiz de devam etmektedir. Aynı şekilde ekonomik iş birliğimiz de hızla gelişmektedir" dedi.

Bakan Güler, Türkiye-Malezya dostluk ve kardeşliği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da artarak devam edeceğini söyledi.