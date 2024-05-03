Haritacılar Günü dolayısıyla Harita Genel Müdürlüğü'nü ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Yaşar GHüler, haritacılık mesleğinin tarih boyunca insanlığın keşif ve bilgi edinme sürecinde kilit bir rol oynadığını ifade etti.ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Harita Genel Müdürlüğü'nün 129’uncu Kuruluş Yıl Dönümü ve Haritacılar Günü dolayısıyla Harita Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Beraberinde Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ile gittiği Harita Genel Müdürlüğü'nde törenle karşılanan Bakan Güler, yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alarak talimatlar verdi.

Harita Genel Müdürlüğü personelinin Haritacılar Günü’nü kutlayan Bakan Yaşar Güler, haritacılığın Türk tarihinde müstesna bir yere sahip olduğunu söyledi.

Haritacılık mesleği de tarih boyunca insanlığın keşif ve bilgi edinme sürecinde kilit bir rol oynadığını ifade eden Bakan Güler, "Türk tarihinde de haritacılık, köklü ve müstesna bir yere sahip bilim alanları arasında yer almıştır. Nitekim tarih boyunca pek çok güçlü devlet kuran ve geniş coğrafyalarda hâkimiyet tesis eden atalarımız; haritaları hem yönetimlerinin stratejik bir aracı olarak kullanmış, hem de askerî harekâtın planlama ve icra safhalarında haritalardan etkin bir şekilde yararlanmışlardır. Böylesine köklü bir geçmişe sahip olan haritacılık geleneğimizin modern anlamda bir teşkilata kavuşması da kahraman ordumuzun öncülüğünde olmuştur" dedi.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Harita Genel Müdürlüğünün 129’uncu Kuruluş Yıl Dönümü ve Haritacılar Günü dolayısıyla Harita Genel Müdürlüğümüzü ziyaret etti. Beraberinde Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ile gittiği Harita Genel Müdürlüğünde törenle karşılanan Bakan Yaşar Güler,… pic.twitter.com/XMIUOfX6we— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 3, 2024

TSK’NIN HER SEVİYEDEKİ HARİTA İHTİYACINI KARŞILADI

1895’te Harita Komisyonu olarak kurulan ordunun harita teşkilatı, o günden bugüne kadar birçok önemli vazife üstlendiğini, kritik görevler icra ederek Türk Silahlı Kuvvetlerimizin her seviyedeki harita ihtiyacını karşıladığını ifade eden Bakan Yaşar Güler, "2009-2010 yılları arasında Komutanlığını yapmaktan büyük bir gurur ve onur duyduğum Harita Genel Komutanlığımız, bugün de Harita Genel Müdürlüğü olarak faaliyetlerine büyük bir başarıyla devam ediyor. Kurulduğu günden bu yana Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaç duyduğu her türlü coğrafi bilgi desteğini doğru ve hızlı şekilde karşılayan harita teşkilatımız, aynı zamanda ülkemizin pek çok kuruluşuna da bu alanda katkılar sağladığını memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Bu çok yönlü faaliyetler, Harita Genel Müdürlüğümüzün ne kadar ehemmiyetli bir görev üstlendiğini de en açık şekilde ortaya koyuyor. Harita teşkilatımızın bugünlere gelmesinde emeği geçen bütün komutanlarımızı, asker-sivil tüm personelimizi bir kez daha saygı ve şükranla yâd ediyor, bu özel günde, bir araya gelmemize vesile olan başta Harita Genel Müdürümüz Osman Paşam olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, başarı ve esenlikler diliyorum" diye konuştu.