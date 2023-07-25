Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 şehirle ilgili toplantılar gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 6 Şubat depremlerinden etkilenen illere yaptığı ziyaretlerin ardından 11 ilin ihtiyaç ve taleplerini dinlemek için milletvekilleri, belediye başkanları ve AK Parti il başkanları ile toplantılar gerçekleştirdi.

Bakan Işıkhan, Bakanlığın Reşat Moralı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirdiği toplantıda, Adana, Gaziantep ve Elazığ'ın sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, toplantıda, depremlerden etkilenen illerde çalışma hayatına ve istihdama yönelik önlemler değerlendirildi; alınacak önlemlerle ilgili talep, görüş ve öneriler konuşuldu.

Bakan Işıkhan, toplantıda yaptığı konuşmada, depremden etkilenen illere gerçekleştirdiği ziyaretleri dolayısıyla illerde yaşanan sorunlara ilişkin bilgisi olduğunu belirterek, "Özellikle sizin yaşamış olduğunuz, vatandaşlarımızın, işverenlerimizin, esnafımızın, size iletmiş olduğu bazı temel ihtiyaçlar olabilir, sorunlar olabilir. Bunları ben dinlemek isterim. Ekibimle birlikte sizi can kulağıyla dinleyip, inşallah bu toplantıların sonunda bir rapor hazırlamayı ve çalışmalarımızla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımıza arz etmeyi planlıyoruz." dedi.

6 Şubat depremlerinden etkilenen illere gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya, Hatay ve Osmaniye'yi ziyaret eden Bakan Işıkhan'ın depremden etkilenen illere yaptığı ziyaretler süreceği öğrenildi.