Mardin'in Yeşilli ilçesinde yerel belediye ve AK Parti tarafından düzenlenen 'Teşkilat Vefa Programı'na katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin başta olmak üzere tüm şehirleri en yüksek standartlarda hizmetlerle buluşturmaya devam edeceklerini söyledi.MARDİN (İGFA) - Mardin'in Yeşilli ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Hacı Ahmet Demir Sosyal Kültür ve Taziye Evi'nde düzenlenen programa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanı sıra AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, İl Başkanı Mehmet Uncu, Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir ve çok sayıda partili katıldı.



Düzenlenen iftar yemeğinde konuşan Yeşillli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, AK Parti'nin kalesinde herkesi ağırlamanın onurunu yaşadıklarını belirterek, parti içinde vefanın anlamının çok büyük olduğunu dolayısıyla bu düzenlenen yemeği de bu okulda yapmanın anlamı büyük olduğunu söyledi. AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne en yüksek oy oranı aldığı ilçe olarak tarihe geçtiklerini anımsatan Başkan Demir, "En yüksek oy aldığı okul da burasıdır. Mardin de vefanın bayrağını hizmetin bayrağını Mardin kalesinde dikilmesinde emeği olan bu halka huzurunuzda çok teşekkür ediyorum” dedi.

‘YİNE ÇALIŞMAYA, YİNE ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ’

Programda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da, AK Parti'yi AK Parti yapan 24 yıllık siyasi hedefleri değil, yüzyıllara saran büyük bir davaya gönülden bağlı oluşu olduğunun altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'yi yüzyılın yükselen gücü yapmak için, gece- gündüz demeden gayret etmeye devam edeceklerini söyleyen Bakan Işıkhan, "Mardin başta olmak üzere tüm şehirlerimizi en yüksek standartlarda hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz. İnşallah Mardin'i yakın zamanda tekrar ziyaret edeceğim. Büyüklerimizi, emeklilerimizi, işçilerimizi, üreticilerimizi ziyaret edeceğim. Mardin'in bir bakanı, bir kardeşiniz olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak, vatandaşlarımın ve kardeşlerimin her zaman yanında olacağımı ve bakanlığın kapılarının sonsuza kadar açık olduğunu sizlere söylemek isterim. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü Türkiye'nin bugünlerinde emeği olan tüm teşkilat mensuplarına şükranlarımı sunuyorum, sofralarımıza icabet ederek bu güzel atmosfere katkı sağladığınız için her birinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.