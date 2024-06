Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, 81 ilin SGK il müdürleri ile toplantı yaptı.ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, bakanlığın illerdeki gözü kulağı olan il müdürleri ve il müdürlüğü personeliyle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yaklaşık bir yıllık çalışma dönemini bugüne kadar birlikte tamamladıklarını belirten Bakan Işıkhan, bu süre zarfında, hem çalışma hayatımız adına hem de ülkemiz adına birçok önemli adım attıklarını belirterek, "Bunların hepsini sizlerle birlikte, başarıyla gerçekleştirdik. Başta Bakanlığımız olmak üzere tüm kamu kurumlarımızın gelecek politikaları bakımından mihenk taşı olarak gördüğümüz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın mimarı olduğu ‘Türkiye Yüzyılı’ hedefimiz var. Yediden yetmişe ülkemizin her bir ferdinin bu hedefe kilitlenmesi, bu vizyonun farkındalığını taşıması gerekiyor. Bizler de bu hedefe kilitlenmiş durumdayız. Bu sebeple ifa edeceğimiz her kamu hizmetinde, gerçekleştireceğimiz her çalışmada, üzerimize eskisinden daha büyük sorumluluklar düştüğünü unutmamalıyız” dedi.

Her bir il müdürünün; kendini, şehrinin çalışma ve sosyal güvenlikten sorumlu bakanları olarak görmeleri gerektiğine değinen Bakan Işıkhan, “Şehirlerinizde, hizmet sunduğumuz vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her an yanlarında olabilmelisiniz. Bu doğrultuda bugüne kadar yaptığımız tüm çalışmaları daha da geliştirerek, daha kaliteli hale getirerek hedefimize yürüyeceğiz. Gayretimizi, motivasyonumuzu daha da arttırarak üreteceğiz. Bizler artık kendine ‘yüzyıl vizyonu’ kazandırmış bir ülkenin kamu kurumuyuz. Bütün icraatlarımızı bu hakikatin farkındalığıyla gerçekleştireceğiz. Bu anlamda özellikle Bakanlığımız kurumları ve kurum yöneticileri olarak ne kadar çevik, pratik ve sonuç odaklı çalışabilirsek o ölçüde başarılı olabiliriz diye düşünüyorum. Sizlerin başarısı Bakanlığımızın başarısı; Bakanlığımızın başarısı ise Türkiye’nin başarısı demektir. Bu sebeple sorumluluğumuz ve işimiz daha da artacaktır” diye konuştu.

Bakan Işıkhan, 81 ilin SGK il müdürleri ile şehirlerindeki çalışmalara ve projelere ilişkin istişarelerde bulundu.