Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tacikistan'ın bölgesel ve küresel ekonomi ile entegrasyonunu sağlama amacıyla attığı adımları yakından takip ettiklerini belirterek, başarılarını desteklediklerini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Türkiye - Tacikistan İş Forumu; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tacikistan Cumhuriyeti Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Sherali Kabir, Tacikistan Cumhuriyeti Yatırımlar ve Devlet Mülk Yönetimi Devlet Komitesi Başkanı Sultan Rahimzade, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Ardıç, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ve diğer ilgililerin katılımıyla, TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirildi.

İSTİKRAR İKLİMİNİN GETİRDİĞİ BAŞARILAR

Bakan Kacır, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'ye duyulan güven ve süregelen istikrar ikliminin getirdiği başarının, tüm göstergelerle kendini ispat ettiğine dikkati çekerek, "Türkiye olarak, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat rotasından taviz vermeyen ekonomi modelimizle son 14 çeyrektir büyümemizi hız kesmeden sürdürdük. Küresel tedarik zincirinde ve enerji arzında yaşanan kırılmalara, deprem felaketlerine rağmen 255,8 milyar dolarla ihracatta Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık, milli gelirimizi 1 trilyon 118 milyar dolara çıkardık, 32,6 milyon kişiyle istihdamda tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştık." dedi.

Kacır, kardeş ve dost bir ülke olarak gördükleri Tacikistan'ın da hem ekonomik potansiyeliyle hem de Asya-Avrupa arasındaki lojistik bağlantılarındaki rolü ve doğal kaynakları itibarıyla Orta Asya'da önde gelen ticaret ve yatırım ortakları arasında yer aldığının altını çizdi.

ürkiye olarak Tacikistan'ın son dönemde sanayileşme ve kalkınma yolculuğunda gösterdiği başarıları takdirle izlediklerini dile getiren Kacır, bu doğrultuda iki ülke Cumhurbaşkanlarınca belirlenen 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine bir an önce ulaşmak için iş insanlarıyla omuz omuza yürüdüklerini söyledi.