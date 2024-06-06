Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin küresel yatırımcılar için bir çekim merkezine dönüştüğünü kaydetti. ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) tarafından Ankara'da düzenlenen "Küresel Yatırım Günleri" etkinliğinin açılışında yaptığı konuşmada, dünyanın küresel krizlerden geçtiği bugünlerde Türkiye'nin yatırım, üretim, istihdam, icat ve ihracat odaklı kalkınma yolculuğuna devam ettiğini söyledi.

AR-GE, inovasyon ve üretim altyapıları, nitelikli insan kaynağıyla güçlü Türkiye'yi inşa ettiklerini belirten Bakan Kacır, "Geçtiğimiz yılı yüzde 4,5 gibi tahminlerin üzerinde büyümeyle tamamlamadık. Bu yılın ilk çeyreğinde ise Türkiye yüzde 5,7 ile Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü ülkeleri arasında lider, G20 ülkeleri içinde ikinci oldu. Ekonomimiz 15 çeyrektir kesintisiz büyüyor. İstihdam, 32,6 milyon kişi ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek düzeyine ulaştı." ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır, son 12 aylık ihracatın 260 milyar doları ve mayıs ihracatının ise 24 milyar doları aşarak, Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ve yıllıklandırılmış ihracat düzeyine eriştiğini anımsattı. Şeffaf, sürdürülebilir, öngörülebilir politikalara dayalı ekonomi modeliyle başarı hikayesini ileriye taşıyacaklarını ifade eden Kacır, "İmalat sanayimizin rekabetçi, katma değer ve yüksek teknoloji odaklı dönüşümünü sağlayarak küresel değer zincirindeki rolümüzü perçinleyeceğiz. İlk kez Togg'da hayata geçirdiğimiz yeni nesil sanayi politikamızı yaygınlaştıracak, 5G teknolojilerinden uçan akıllı mobilite sistemlerine, bataryadan çip teknolojilerine, biyoteknolojik ilaçlardan yeni nesil uydu teknolojilerine pek çok alanda yatırımlar ve atılımlar gerçekleştireceğiz." dedi.