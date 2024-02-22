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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAPSÜL Teknoloji Platformu’nu ziyaret ederek üniversiteli gençlerle bir araya geldi.KONYA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Konya Büyükşehir Belediyesi Kapsül Teknoloji Platformu’nu ziyaret etti.

Bakan Kacır, çeşitli ziyaretler ve açılışlara katılmak üzere geldiği Konya’da, Zindakale Yerleşkesi’nde bulunan Kapsül Teknoloji Platformu’nu da ziyaret ederek üniversiteli gençlerle bir araya geldi.

Kapsül Teknoloji Platformu gibi bir imkanın Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlere sunulmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Kacır şunları söyledi: “Burası Türkiye’deki tüm şehirlere örnek olması gereken bir model. Bizim açımızdan da bir ilham kaynağı olacak. Önümüzdeki dönemde 81 şehrimizin tümünde TEKNOFEST atölyeleri kuracağız ve buraların kuruluşunda Kapsül’deki çalışmalardan ilham alacağız. Gençlere verdiği destek için Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum.”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Kapsül Teknoloji Platformu’yla Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesine katkıda bulunduklarını ve gençlerin teknoloji alanındaki yeteneklerini sergilemelerine imkan tanıdıklarını belirterek, ziyareti dolayısıyla Bakan Kacır’a teşekkür etti.