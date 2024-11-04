Makine İmalatçıları Birliği (MİB) ev sahipliğinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde Makina Sektör Toplantısı düzenlendi. Sanayide en önemli hedeflerinden birinin de ikiz dönüşümü gerçekleştirmek olduğunu ifade eden Bakan Kacır, yeni yatırım teşvik sistemini yakında kamuoyuyla paylaşacaklarını müjdeledi.İSTANBUL (İGFA) - Makine İmalatçıları Birliği (MİB) tarafından, Çerkezköy’de Yılmaz Grup şirketlerinden ELK Motor fabrikasındaMakina Sektör Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, sektörün sorun ve çözüm önerileri masaya yatırılırken, sektör temsilcileri sorunları ve talepleri bizzat Bakan Kacır ile paylaşma imkânı buldu.



Düzenlenen toplantıya; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mestan Özcan, Gökhan Diktaş, Çiğdem Koncagül, Makine İmalatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı S. Emre Gencer ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile sanayiciler ve davetliler katıldı.

Toplantıya ev sahipliği yapan MİB Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve aynı zamanda ELK Motor Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ender Yılmaz, toplantının sektörde gelecek stratejisini oluşturma ve planlama açısından önemli bir fırsat olacağına inandığını söyledi. Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde, daha fazla rekabetçi olabilmek için yenilikçi çözümler üretmenin şart olduğunu ifade eden Yılmaz, "Biz makina sektörü temsilcileri olarak hep birlikte, geleceğin sanayisini inşa etmek için devletimiz, çalışanımız ve müşterilerimizle birlikte üzerimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz ve etmeyede devam edeceğiz” dedi.

YENİ TÜRK MALI TEBLİĞ TASARISINDAN BEKLENTİ YÜKSEK

Daha sonra söz alan Makine İmalatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı S. Emre Gencer ise MİB ve faaliyetleri hakkında bilgiler verdikten sonra, sektörün beklentilerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Makine Çalışma Grubunun, geçtiğimiz ay Sanayi Genel Müdürümüzün başkanlığında yapılan ilk toplantıda Çin’den uluslararası hukuka aykırı olarak yapılan dampingli ve sübvansiyonlu ithalata karşı alınması gerekli ticaret politikası önlemlerini ele aldıklarını belirten Başkan Gencer, "Aynı şekilde, standartlarımıza uygun olmadığı kullanım aşamasında ortaya çıkan Çin menşeli bazı makinelerin, sözde CE belgeleriyle ülkemize ithalatının engellenmesine yönelik önerilerimizi gündeme getirdik. Bilindiği üzere makine dış ticaretimizde, yıllık 17 milyar doların üzerinde ticaret açığı veriyoruz. Daha da kötüsü, bu açığımızın yaklaşık 11 milyar doları, Çin'den yaptığımız, önemli bir bölümü dampingli ya da doğruluğu şüpheli kalite belgeleriyle ülkemize ithal edilen makinelerden kaynaklanıyor. Bu nedenle sorunu, olumlu sonuç alıncaya kadar Çalışma Grubu gündeminde tutmaya devam edeceğiz. Üzerinde önemle durduğumuz diğer bir konu da kamu alımlarında yerli malı ürünlerin tercih edilmesine ilişkin düzenlemedeki eksikliklerin giderilmesine dair yeni Türk Malı Tebliğ tasarısı olmuştur. Bu konudaki beklentimiz; kamu otoritesinin, Yerli Malı belgelerini resen veya şikâyet üzerine incelemeye yetkili kılınması ilkesinin yeni mevzuata yoruma imkân vermeyecek netlikte yansıtılmasıdır. Çalışma Grubunun bundan sonraki toplantılarında; bazı istisnalar dışında sadece yeni Kalkınma Planı ve OVP’de yer alan, politika ve tedbirlerin uygulamaya geçirilmesi ile ilgili konuları gündeme getirmeyi öngörüyoruz” diye konuştu.

Gencer, sektör olarak, iç pazardaki daralmanın yanı sıra büyük dış pazarlarımızın neredeyse tamamında zor bir yıl geçirdiklerini belirterek, TİM’in yaptığı sektörel analizlerin makine sektörünün, ülkemizin küresel ölçekte en rekabetçi olduğu sektörler arasında ilk sıralarda yer aldığını ortaya koyduu kaydetti.

“YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİMİZİ KAMUOYUYLA PAYLAŞACAĞIZ”

Toplantıda konuşma yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır isemakine sektörünün her zaman en öncelikli, en stratejik sektörler arasında yer aldığını söyledi.

Bakan Kacır, makine sektöründe ihracatımızı yıllık 2 milyar 100 milyon dolardan, 25,3 milyar dolara yükseldi. 2024’te de bu seviyeyi koruyacağımıza biraz da üzerine çıkabileceğimize yürekten inandığını belirterek, "Dünyanın en zengin en gelişmiş kabul edilen ülkelerine makine ihracatı yapabilen bir ülkedir bugün Türkiye.Yıllık 262 milyar dolar düzeyine yükselen ihracatımızın yüzde 95'i sanayi ürünlerinden oluşuyor. Bu başarı hikayesinde elbette hep birlikte attığımız adımların planlı sanayileşme yaklaşımlarının da çok önemli bir rolü oldu” dedi.

SANAYİDE İKİZ DÖNÜŞÜM VURGUSU

Bakan Kacır, yeni yatırım teşvik sistemini yakında kamuoyuyla paylaşacaklarını müjdeledi.

Sanayide en önemli hedeflerinden birinin de ikiz dönüşümü gerçekleştirmek olduğunu ifade eden Bakan Kacır, “Yeşil Dönüşüm, Dijital Dönüşüm alanlarında daha hızlı adımlar atmalıyız. Bunun için 2 yeni program başlattık. Bu programların kurgusunun da aslında bir zihniyet dönüşümünü de barındırdığını ifade etmek isterim. Biz doğru hedefler koyduğumuzda hep birlikte bu hedefler doğrultusunda hızlandığımız ve ortak adımlar attığımızda ne kadar önemli neticeler aldığımızı pek çok alanda gördük.Bu zamana kadar attığımız kıymetli adımlar neticesinde Türkiye, AR-GE ve inovasyon ülkesi olmuştur” diye konuştu.