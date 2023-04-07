Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Karamürsel’de Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından inşa edilen, Gölcük ve Karamürsel ilçelerinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayacak olan İhsaniye Barajı ile ilgili müjdeyi verdi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 370 Milyon TL bedelli Karamürsel İçme Suyu Arıtma Tesisi Projesi'nin başlatılacağını açıkladı.

Karamürsel’de 2016 yılında yapımına başlanan ve 2019 yılı içerisinde ana gövde çalışmaları tamamlanan İhsaniye Barajında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, tüm bitkilerin ve bitki gövdelerinin temizlik çalışmalarını yapmıştı. İSU tarafından İhsaniye Barajı rezervuar alanında bulunan 45.000 m²’si makilik, 315.000 m²’si ağaçlık alan olmak üzere toplam 360.000 m² alanda 144.000 m³ kazı yapılarak kök ve bitki temizliği gerçekleştirildi.

İLETİM HATLARI YAPILIYOR

Kocaeli’nin 3. Barajı olarak faaliyete alınması planlanan Karamürsel İhsaniye Barajı’nda kök temizlik çalışmalarının ardından su tutulmaya başlandı. 2022 yılı içerisinde Devlet Su İşleri(DSİ) tarafından iletim hattı tünel kazı çalışmalarına başlanılan bölgede 2 bin 764 metre uzunluğunda tünel kazısı gerçekleştiriliyor. Ayrıca tünel kazıları ile birlikte bölgenin su ihtiyacını karşılaması için 13,5 kilometre uzunluğunda iletim hattı çalışması yapılması planlanıyor.

2025 Yılı içerisinde devreye alınması planlanan Karamürsel ve Gölcük ilçelerinin su ihtiyacını karşılayacak olan Karamürsel İhsaniye Barajı’nın İçme Suyu Arıtma Tesisinin de çalışmaları başlıyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Twitter hesabından yaptığı açıklamada İhsaniye Barajı’nın İçme Suyu Arıtma Tesisi çalışmalarına 370 milyon TL sözleşme bedelli proje ile başlayacaklarını müjdeledi.

KARAMÜRSEL VE GÖLCÜK’ÜN SUYU İHSANİYE BARAJI’NDAN

Karamürsel İçme suyu Projesi kapsamında yapılan İhsaniye Barajı ve yapımı planlanan Avcıköy Barajı ile Karamürsel, Gölcük ilçeleri ve sahil şeridinde yer alan Değirmendere, Halıdere, Ulaşlı ve Ereğli Mahallelerinin yılda 25 milyon m³ içme ve kullanma suyu ihtiyacı ile 20.240 dekarlık tarım arazisinin sulu tarıma kavuşturması planlanıyor.