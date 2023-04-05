Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Türkiye'de ilk olma özelliğine sahip Akyazı Seracılık Mükemmeliyet Merkezi'ni gezdi. 25 bin metrekare alanda 8 çeşit domatesten yaklaşık 700 ton hasat yapılan seraya tam not veren Bakan Kirişçi, "Proje kent tarımının karşılığı" vurgusu yaptı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, topraksız ve jeotermal tarımda rol model olarak nitelendirilen Akyazı Seracılık Mükemmeliyet Merkezi'nde Tarım Bakanı Vahit Kirişci'yi ağırladı.

25 bin metrekare kapalı alanda yapılan topraksız tarımda kullanılan teknikleri tüm detaylarıyla anlatan Yüce, üst düzey teknolojisi ve maksimum verim kapasitesiyle tarımda Türkiye'de ve hatta dünyada öncü isimlerin serayı ziyaret ettiklerine dikkat çekti.

KAPASİTE YÜZDE 50 ARTTI

Başkan Yüce, 25 bin metrekare kapalı alanda kullandıkları üst düzey teknikler sayesinde 40 bin metrekare kapasitelik hasat yaptıklarını söyledi.

Bu yıl 90 bin domates fidesi dikimiyle üretim kapasitesini %50 artırıldığını ifade eden Yüce, "Hedefimiz bu yıl 1500 tonun üzerinde domates üretmek" vurgusu yaptı. Başkan Yüce, ayrıca Akyazı'daki bu tesisle Türkiye'nin tarımına güç katmayı ve güçlü bir katma değer oluşturmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

Tesisteki incelemesi sonrası projenin başarılı bir sistem üzerine kurulduğunu ifade eden Bakan Vahit Kirişci, belediyelere örnek olduğunu ve 'kent tarımı' terimini karşıladığını belirterek, "Bu tesis yerel yöneticilere ve üreticilere örnek nitelikte bir merkez. Gıda arz güvenliğinin sağlanması artık milli bir meseledir. Bu konuda bakanlık olarak hassas çalışıyoruz. Tesisimiz gıda arz güvenliğini sağlama hususunda önemli bir merkezdir. Bu konuda başkanımız Ekrem Yüce'yi tebrik ederim. Sıklıkla dile getirdiğimiz kent tarımı için en ideal şehirlerden birindeyiz. Ürün tazeliğimin korunduğu lojistik maliyetinin düşük olduğu Seracılık Mükemmeliyet Merkezi 'kent tarımı' terimine uygundur" diye konuştu.

"ÜRETEN, ÜRETENE DESTEK OLAN BİR SAKARYA"

Tesisin en üst düzey teknolojiyle donatıldığına vurgu yapan Yüce, "Sayın bakanım Türkiye’de kendi alanında ilk olma özelliği taşıyan bir projeyi görüyorsunuz, topraksız tarımda ilklere imza atıyoruz. 25 bin metrekare kapalı alanda 40 dekarlık ürün üretiyoruz. Topraksız ve jeotermal üretim teknolojisinin günümüzde kullanılan en üst düzey yöntemlerini görüyorsunuz. Geçen yıldan farklı olarak kapasitemizi yüzde 50 artırdık ve hedefimiz bu yıl bin 500 ton üzeri inşallah. AR-GE, eğitim, danışmanlık, üretim ve pazarlama konularında üniversiteler ve araştırma enstitüleriyle çalışıyoruz. Üreten, üreticiye destek olan ve ihracat rekorları kıran bir Sakarya'yı hayal ediyoruz" diye konuştu.

8 ÇEŞİT DOMATES VE 6 AYDA 700 TON HASAT

8 çeşit domatesi topraksız üretimle elde ettiklerini kaydeden Başkan Ekrem Yüce, "8 çeşit domates üretiyoruz. Öncelikle salkım, pembe geliyor. Sonra ise sarı, siyah, kırmızı, çeri olarak ayrılıyor çeşitlerimiz. Hedefimiz bu tesiste en iyi performansla Türkiye'nin tarım potansiyelini güçlendirmek ve katma değer oluşturmaktır. Serada bambus arıları tozlaşmayı yapıyor, hastalık ve zararlı etkenler için biyolojik bir yöntem uyguluyoruz. Organik üretim modeliyle 2022 yılının 6 ayında 700 ton ürün hasat edildi. 8 çeşit domates iç piyasada İstanbul, Ankara, Bursa gibi büyük şehirlerde tüketiciyle buluştu. 2023’te serada 40 bin metrekare alanı kaplayacak şekilde 98 bin fide dikimine başlandı" ifadelerini kullandı.