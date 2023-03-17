Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 bine yakın depremzedenin halen hastanelerde tedavi altında olduğunu açıkladı.ANKARA (İGFA) - 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan depremzedelerden hastanelerde tedavisi sürenlere ilişkin kişi sayısıyla ilgili bilgiyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 9 bin 881 depremzedenin hastanelerde tedavisinin sürdüğünü kaydetti.

Bin 834 kişinin yoğun bakım servisinde tedavi edildiğini belirten Bakan Koca, paylaşımında, "9.881 depremzede hastamızın tedavisi yatırıldıkları hastanelerde halen devam ediyor. 1.834 hastamız yoğun bakımda. En çok hasta bulunan iller; Ankara, İstanbul, Adana, Gaziantep ve Antalya’dır. Her bir hastamıza tekrar şifa diliyorum. İyileşmeleri için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.