Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen depremlerde 8 kişinin yaralandığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından yüksekten atlama ve düşme sonucu Adana'da 2, Osmaniye'de 6 kişinin yaralandığını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah meydana gelen Adana Kozan merkezli depremde Adana’da 2 kişi yüksekten atlama ve eşya düşmesine, Osmaniye’de ise 6 kişi yüksekten atlama ve düşmeye bağlı olarak olaydan etkilenmiştir. Depremden etkilenen kişiler olay yerine görevlendirilen 8 ambulans ile hastanelere nakledilmiştir. Hastalarımıza ve depremden etkilenen halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.