Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üç kişinin hayatını kaybettiği Burdur'daki diyaliz olayına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Mayısta Burdur Devlet Hastanesi'nde diyalize giren hastalar ve sonraki sürece ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 25 Mayıs'taki olayı anımsattı.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1797648604795957640

İkisi yoğun bakımda yatmakta olan 33 hastanın Burdur Devlet Hastanesi'nde diyaliz tedavisine girdiğini belirten Bakan Koca, "Diyaliz seansını bitirip eve nakli sağlanan hastalardan bazılarında baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı gibi şikayetler görülmesi üzerine diyaliz tedavisi alan tüm hastalar hastanemizde gözetim altına alınmıştır. Acil durum değerlendirmeleri yapılarak, 2 yoğun bakım hastamız dahil, hastalarımızın 14'ü entübe halde stabilize edilmiştir. Hastalarımızın 3'ü Isparta, 23'ü Antalya, 6'sı Afyon, 1'i ise Denizli’ye diyaliz ve yoğun bakım ihtiyacıyla nakledilmiştir. Nakledilen tüm hastalarımızın sağlık durumları tarafımdan hassasiyetle takip edilmiştir. Bu süreçte, eşlik eden kronik rahatsızlıklarının da etkisiyle, biri önceden yoğun bakım hastası olan ileri yaşlardaki 3 hastamızı maalesef kaybettik. Bugün itibariyle entübe durumda olan hastamız kalmamıştır. 14 hastamızın tedavileri devam etmektedir. 16 hastamız taburcu edilmiştir. Tedavileri devam eden hastalarımızın durumları iyiye gitmektedir. Kendilerine acil şifalar diliyorum. Burdur Devlet Hastanesinde yaşanan bu üzücü olayın her yönüyle yakından ilgilenmeye devam edeceğim. Olaya ilişkin adli ve idari soruşturma süreçleri devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.