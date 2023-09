Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de görülen Eris varyantı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gripten korunma gibi bir ölçü veya bu dikkatin daha özenlisi isabetli olabileceğini ifade eden Bakan Koca, tüm bulaşıcı hastalıklara karşı korumamız gereken, bilhassa kendilerinin dikkatli olması gereken iki grup olduğuna dikkati çekti.ANKARA (İGFA) - Kabine toplantısı sonrasında basın mensuplarının gündeme getirdiği Eris varyantı ve aşıyla ilgili sorulara yanıt veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verdiği yanıtları bugün sosyal medya hesabından özetleyerek paylaştı.

COVID-19'un yeni ortaya çıktığında, virüs ve hastalık hakkında bilgi bugüne kıyasla yok denecek kadar az olduğunu ifade eden Bakan Koca, bu sürece karşı verdiğimiz mücadeleden başarıyla çıktıklarını ve bilim büyük bir bilgi birikimine sahip olduklarını söyledi.

"Yeni varyantlarıyla hasta etme gücü giderek azalan virüsü bilimsel olarak gözlemliyoruz" diyen Bakan Koca, "Eris varyantına karşı ek tedbir gerekmiyor. Tedbirler, bundan daha etkili olan Omicron varyantı döneminde tüm dünyada kaldırılmaya başlanmıştı. Etkisi daha az olan bir varyant için daha fazla tedbir akla uygun olamaz. Hasta etme gücü düşük olan bu yeni varyantın, tıpkı Omicronda yaşandığı gibi, kolay bulaşma özelliği var. Sonucu ise hafif bir gribe benziyor. Virüsün bulaştığı kişi sayısı artabilir, ama bu ciddi bir tablo anlamına gelmiyor. Kısıtlama ve kapanma gibi kelimeler sözlüğümüzden çıktı. Grip vakalarına karşı kısıtlama veya kapanmayı ne kadar düşünebilirsek Eris için de o kadar düşünebiliriz. Virüsün bulaştığı kişi sayısı ise uzun zaman önce ölçüt olmaktan çıktı. Bakanlık olarak ölçütümüz Eris varyantı sebebiyle hastaneye yatanların sayısıdır ki bu çok düşük" diye konuştu.

"BU DEMEK DEĞİL Kİ KAYITSIZ KALALIM"

Gripten korunma gibi bir ölçü veya bu dikkatin daha özenlisi isabetli olabileceğini ifade eden Bakan Koca, tüm bulaşıcı hastalıklara karşı korumamız gereken, bilhassa kendilerinin dikkatli olması gereken iki grup olduğuna dikkati çekerek, "Bu iki grup yaşlılarla kronik hastalığı olanlardır. Bu iki grup, maske takmayı gerektiren ortamlarda maske takmalıdır. Bu önerimizi gribe karşı da geçerlidir. Çünkü yeni bir aşı programına başvurmayı gerektirecek bir durum yok. Önceki gibi toplu bir aşılama programına kesinlikle ihtiyaç görmüyoruz. Bazı ülkeler aşılama programına itibar ediyor, bu bilimsel bir sonuç olmaktan ziyade bir tür “boyun eğiş”tir. Biz kendi programımızı uyguluyoruz, bilim boyun eğmez" dedi.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1706959381391184364

MEVSİM İTİBARİYLE GRİP AŞISINI ÖNEMSİYORUZ

"Bu, hafif grip etkisindeki Eris varyantının grip virüsü ile aynı günlerde etkin olması ihtimaline karşı da önem taşımaktadır" diyen Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Yaşlılar ve risk grubundaki hastalar grip aşılarını bir an önce yaptırmalı. Bu grupta aşılar tamamen ücretsizdir. Grip aşısı programımızın başlamış olduğunu tekrar hatırlatmak isterim. Artık aşılmış süreçlere gereğinden fazla önem vermemiz söz konusu değil. Hedefimiz, sağlık hizmetlerinden memnuniyeti her geçen gün artırmak. Çocukluk çağı bağışıklık aşılama programlarını başarıyla sürdürüyoruz. Tüm aşılarımızı yerlileştirmeyi amaçlıyoruz. Teknoloji transferi ile Su Çiçeği, Kuduz ve Hepatit-A aşılarını ülkemizde üretmeyi planlıyoruz. Bizim aşı gündemimiz bu. Amacımız her hastaya sükûnet içinde şifa sunmak. Doğru bilgilerin yaygınlık kazanmasını amaçlayan açıklamama gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.