Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kuraklık ve iklim değişikliğinin etkisiyle su derinliği 4 metreye yakın düşen Eğirdir Gölü’ndeki alg patlaması ve biyolojik kirliliğe karşı harekete geçti. Bakan Kurum, Sosyal medya hesabından göl için ilk aşamada hayata geçirilen 9 maddelik eylem planını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, son yıllarda yağış rejimindeki azalma ve kuraklığın etkisiyle su seviyesi hızla düşen Eğirdir Gölü’ndeki alg patlaması ve biyolojik kirliliğe karşı eylem planı hazırladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, göl için acil olarak hayata geçirilen adımları ve uygulanacak yöntemleri içeren 9 maddelik eylem planının ayrıntılarını paylaştı. Bakan Kurum, “Bilim insanlarımızla ve ilgili kuruluşlarla çalıştık. Ön rapor doğrultusunda yol haritamızı belirledik. Acil yapılacaklar için adımlar atmaya başladık. Eşsiz güzellikteki Eğirdir Gölümüze can suyu verecek eylem planımız hazır. Başta dip çamuru temizliği ve su takviyesi olmak üzere gerekli tüm adımları atacağız” ifadelerini kullandı.

GÖLDE 4 METRELİK DÜŞÜŞ YAŞANDI

Bu yıl kuraklık ve iklim değişikliğinin etkisiyle daha az yağış ve daha fazla güneş ışığı alan Isparta’daki Eğirdir Gölü’nde sucul bitki popülasyonu arttı, alg patlaması yaşandı. Yağış azlığı nedeniyle göl bu yıl gözle görülür oranda çekildi. Devlet Su İşleri’nden (DSİ) alınan verilere göre Eğirdir Gölü maksimum derinliği 13,6 metre olması gerekirken 20 Ağustos itibarıyla 4 metre düşerek 9,6 metre civarında kaldı.

Eğirdir Gölü’nün aynı zamanda “kesin korunacak hassas alan” olması nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma (TVK) Genel Müdürlüğü koordinesinde, Çevre Ajansı, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Merkezi, TÜBİTAK, üniversiteler, kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla komisyon oluşturuldu. Arazi çalışmalarıyla beraber alınması gereken tedbirler belirlendi. Çalışmalar kapsamında öncelikle acil müdahale olarak göl yüzeyindeki alglerin ve göl kıyısındaki ölü sucul bitkilerin özel araç ve ekipmanlarla süpürülüp tıraşlanması sağlanacak. Ardından göl tabanında dip çamuru temizliği yapılacak.

ÖN FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANDI

Göldeki sucul bitkilerin ve dipte biriken sediment ile biyokütlenin kaldırılmasına ilişkin TVK tarafından ön fizibilite raporu hazırlandı. Ayrıca göl kıyısındaki sucul bitkilerin ve gölü besleyen dere ağzındaki rüsubat temizliğinin yapılması amacıyla Süleyman Demirel Üniversitesi ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nden bilim insanları Ekosistem Değerlendirme Raporu’nu (EDR) hazırladı. Gölü besleyen Çayköy Dere ağzında biriken rüsubatın temizliği için DSİ’ye ait ekskavatörlerle çalışmalara başlandı.

Göl yüzeyindeki alg ve sucul bitki temizliği için ise Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) desteğiyle su yüzeyi temizleme aracı temin edilecek. Bu araçlarla su sığlaşınca yüzeye doğru yükselen sucul bitkiler temizlenecek. Bu sayede göldeki oksijen seviyesi artırılacak.

SU TAKVİYESİ YAPILACAK

Gölün su kalitesini artırmak için su kullanımı planlaması gözden geçirilerek, su takviyesi süreçleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumlarla hayata geçirilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada göldeki dip çamurunun temizlenmesi için de hazırlık yapıldığı belirtildi. TVK Genel Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmalar kapsamında, Eğirdir Gölü’nün ekolojik rehabilitasyonu için bilim insanlarıyla yapılan istişarelerle dip çamurunun temizliğine ilişkin fizibilite çalışmalarının başlatıldığı vurgulandı.