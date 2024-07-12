Her işi siyaset üstü bir bakışla yaptıklarını belirten Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'ı en hızlı bir şekilde ayağa kaldıracaklarını belirterek, "Asrın felaketini biz yaşadık, asrın kalkınmasını da hep birlikte gerçekleştireceğiz" dedi.ADIYAMAN (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremden en çok etkilenen illerden biri olan Adıyaman’da, Koordinasyon Toplantısı’na katıldı. Vali, belediye başkanları, STK’lar, siyasi parti temsilcileri ile istişarelerde bulunan Bakan Kurum, konuşmasında 6 Şubat’ta bölgede olduklarını ve ele ele vererek, bir seferberlik şuuruyla çalışmaları başlattıklarını söyledi.

Örnek bir mücadele verdiklerini kaydeden Bakan Kurum, “Tüm dünya gıptayla izledi. İnsanın yarası neredeyse kalbi orada atarmış. Vatandaşlarımızın kalbi 11 ildeki 14 milyon vatandaşımız için attı. 85 milyonun kalbi Adıyaman'ımıza, Hatay'ımıza, Gaziantep'imize attı.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 22 yıldır millete ne söz verildiyse o sözleri tuttuklarını kaydeden Bakan Kurum, “Allah'ın izniyle vatandaşlarımızın destekleriyle bu sözleri tutmaya devam edeceğiz. Bizim sözümüz yerde kalmaz. Bölgemizin yarınlarına siyaset üstü bir anlayışla bakıyoruz. Ve burada depremin yaralarını sarmak, şehrin ihtiyaçlarını gidermek için de kimseyi, hiçbir ilimizi ve ilçemizi birbirinden ayırmıyoruz, ayırmayacağız.” ifadelerini kullandı.

“2025'TE EVİNE GİRMEYEN TEK BİR ADIYAMANLI KARDEŞİMİZ KALMASIN İSTİYORUZ”

Bakan Murat Kurum, 21’inci yüzyılın en büyük konut ve deprem dönüşümünün gerçekleştiğini vurgulayarak, “İndere bölgesinde 60-70 bin Adıyamanlı kardeşimiz için modern bir ‘uydu kent’ kuruyoruz. Bir yandan yerin üstünde dönüşümler yapıyoruz, bir taraftan da şehrin altyapısını yenileyecek adımları atıyoruz. 2025 yılı içerisinde evine girmeyen tek bir Adıyamanlı kardeşimiz kalmasın istiyoruz.” dedi.

Adıyaman’da sürdürülen inşa ve ihya çalışmalarını detaylandıran Bakan Kurum, “Şehir içinde 8, Kale tarafıyla beraber 9 rezerv alan belirlendi. Vatandaşlarımızın görüşleri ve şehrin ihtiyaçları doğrultusunda çalışacağız. İnşaatlarımızı tamamlıyoruz. Vatandaşımıza orayı daha güzel haliyle sunmayı hedefliyoruz. Mara-Musalla Mahallelerimiz için de son ihalemizi bu ay sonunda yapmış olacağız. Meydan Projemizle, müzemizle ve okulumuzla, Adıyaman’a huzur katacak bir proje kazandıracağız. Böylece buralar, Adıyaman’a gelen herkesin uğrak noktası olacak.” şeklinde konuştu.

“ADIYAMAN'IMIZI EN HIZLI BİR ŞEKİLDE AYAĞA KALDIRACAĞIZ”

Adıyaman’ın tarihi sembollerinden Tuz Hanı ile ilgili de açıklama yapan Bakan Kurum, şunları söyledi:“Burada restorasyon yapıp Tuz Hanı’nı ayağa kaldırmak istiyoruz. Ayrıca Cendere Köprüsü etrafında da bir rekreasyon alanı yapacağız. Güzel bir mesire alanını Adıyaman’a kazandıracağız. Her şeyi, siyaset üstü bir bakışla belediyemiz, STK’larımız, milletvekillerimiz ve Adıyamanlı kardeşlerimizle yapacağız. İhtiyaç neyse, yapılması gereken neyse bu işleri hızlı bir şekilde yapacağız. Devletimizin kudreti, milletimizin desteği ve duasıyla biz deprem bölgemizi, Adıyaman'ımızı en hızlı bir şekilde inşallah ayağa kaldıracağız. Asrın felaketini biz yaşadık, asrın kalkınmasını da hep birlikte gerçekleştireceğiz.”

"Deprem bölgesinin yeniden ayağa kalkması bizim derdimiz, davamızdır" diyen Bakan Kurum, daha sonra Adıyaman İndere'de basın açıklaması yaptı.

Adıyaman İndere Basın Açıklaması https://t.co/2KmtrmA2pz— Murat KURUM (@murat_kurum) July 12, 2024