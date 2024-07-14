Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesine yönelik temaslarını sürdürüyor. 12 Temmuz’da Adıyaman’a giden Bakan Kurum, dün Gaziantep ve Kilis’te vatandaşlarla bir araya gelirken bugün de Osmaniye’de temaslarda bulundu, mesajlar verdi.OSMANİYE (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Osmaniye’de yaptığı açıklamada Türkiye Yüzyılı idealine vurgu yaptı.

Osmaniye’ye önce Valiliği, ardından Belediyeyi ziyaret eden Bakan Kurum, daha sonra rezerv alan ilan edilen Esenevler Mahallesi İstasyon Caddesi, Raufbey Mahallesi Sefa Evler Sitesi ve Adnan Menderes Mahallesi Metin Tamer Sitesi'nde incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum, burada yaptığı açıkalmada, "Biz ne zaman memleket desek, ilk baktığımız yerlerden biri Osmaniye’miz olmuştur. Osmaniye’miz devleti ve milleti için yorulmayan bir liderin, Türkmen Beyi Sayın Devlet Bahçeli’nin baba ocağıdır." diyerek kendisine selamlarını iletti. Osmaniye’nin, ‘Büyük ve Güçlü Türkiye’ davasında her daim yanlarında durduğunu vurgulayan Bakan Murat Kurum, "Biz de yiğit, mert Osmaniyeli kardeşlerimizden aldığımız güçle 11 ilimizi yeniden ayağa kaldırmak için gece gündüz çalışıyoruz." dedi.

Bakan Murat Kurum, dünyanın en güzel duygusunun yuva kurmak olduğuna dikkat çekerek, bu kapsamda Osmaniye'de bugüne kadar 3 bin 572 yeni yuvamızı ve iş yerini vatandaşlara teslim ettiklerini kaydetti.

BAKAN MURAT KURUM’DAN OSMANİYELİLERE MÜJDE

Konuşmasında Osmaniyelilere bir de müjde veren Bakan Kurum, "Esenevler Mahallesi İstasyon Caddesi’nde bir rezerv yapı alanımız var. Bu alanın sınırlarını, vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda revize ettik. Burada İstasyon Caddesinde Toprak Mahsulleri Ofisi'ne ait yaklaşık 10 bin metrekarelik bir alanı proje içine dahil ettik. Yine orada arsa sahipleri yaklaşık 14 bin metrekarelik bir alanı da sağ olsun Osmaniyeli vatandaşlarımız için verdiler. Dolayısıyla bu 24 bin metrekarelik alanı da proje sınırları içerisine dahil ediyoruz. Burada Bilge Sitesi'nin bulunduğu bir alan var. Bu alanı da yine rezerv alanımızın içine alıyoruz. Burada İstasyon Caddesi'ne yakışır, yeni hızlı tren garımızın hemen karşısında meydanıyla, dükkanıyla, konutlarıyla, iş yerleriyle, sosyal altyapısıyla örnek bir şehircilik modelini inşallah Osmaniye’mize kazandıracağız.” ifadelerini kullandı. Bakan Murat Kurum, Zafer Camii ve çevresinde de bir çalışma başlatacaklarını kaydetti.

“VATANDAŞLARIMIZIN TALEPLERİ VE SOSYAL İHTİYAÇLARINI GÖZETECEK PROJELER YAPIYORUZ”

TOKİ, Emlak Konut, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve diğer birimlerle deprem bölgesinde sadece ev yapmadıklarını vurgulayan Bakan Kurum, “Oraya gittiğinde deprem bölgesinin iklim ve ekonomik şartları, vatandaşlarımızın bizden taleplerini, sosyal ihtiyaçlarını gözetecek projeler yapmaya çalışıyoruz. Yapılan projeler, yeşil alanlarıyla, parklarıyla, bahçeleriyle geleceğin muhteşem Türk şehirleri olacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kutlu bir iddiamız var. Bu iddia ‘Türkiye Yüzyılı’ iddiasıdır. Ortak vatanımız Türkiye'dir. Ortak idealimiz ‘Türkiye Yüzyılı’ idealidir. Ortak derdimiz de deprem bölgesi ve deprem bölgesindeki vatandaşlarımızdır. Bu anlamda Türkiye Yüzyılını inşa etmenin yolu deprem bölgesini bir an önce ayağa kaldırmaktır.” ifadelerini kullandı.