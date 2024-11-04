Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığında toplanan İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu (İDUKK), COP29 hazırlıklarını değerlendirdi. Bakan Kurum, İklim Kanunu'nun 2025 yılında yasalaşmasını beklediklerini ifade etti.ANKARA (İGFA) - Birçok kurum ve kuruluştan 26 üyesi bulunan İDUKK, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığında Ankara’da toplandı.

2053 Uzun Dönemli İklim Değişikliği Stratejisi yol haritası ile COP29 hazırlıklarının değerlendirildiği toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Kurum, iklim değişikliği ve çevre sorunlarıyla mücadeleyi her zaman siyaset üstü konular olarak ele aldıklarını kaydetti.

Çevreyi korumayı ve şehirciliği dijital dönüşüm ve akıllı şehirler vizyonuyla planladıklarını ifade eden Bakan Kurum, 2053 net sıfır emisyon ve yeşil kalkınma hedefleri doğrultusunda iklim dostu ve yeşil dönüşüm eksenli bir yaklaşımla hareket ettiklerini söyledi.

İKLİM KANUNU’NUN 2025 YILINDA YASALAŞMASI BEKLENİYOR

Bakan Murat Kurum, İklim Kanunu ile ilgili çalışmaları bütün paydaşlarla bitirdiklerinin altını çizerek, “Gazi Meclisimize gönderdik. 2053 Net Sıfır Emisyonu hedefi doğrultusunda atılacak adımların altlığı olacak İklim Kanunu da Gazi Meclisimizde 2025 yılında yasalaşması ile birlikte bu kararların adımlarını bir anayasa gibi atacağız. Belirttiğimiz hedefler doğrultusunda gerek yerel yönetimler gerekse sivil toplum örgütleri gerekse de özel sektörümüzle birlikte bu çalışmaları ülkemizin her sektöründe yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Bakan Kurum, bu toplantıda “2053 Uzun Dönemli İklim Değişikliği Stratejisi” ile ilgili yol haritasını görüşeceklerini ve alınacak kararları 11-22 Kasım arasında Azerbaycan’da düzenlenecek COP29 Taraflar Konferansı'nda açıklayacaklarını söyledi. .

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı, 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi ve Yeşil Kalkınma Hedefleri doğrultusunda birçok alanda önemli düzenlemeler gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Kurum, toplantıda yapılan çalışmaları da anlattı.

Türkiye'nin özgün ihtiyaçlarını karşılayacak “Ulusal Yeşil Taksonomi” yönetmeliğini 2025 yılında uygulayacaklarını vurgulayan Bakan Kurum, Millet bahçeleri ve ekolojik koridorlarımızla yutak alanlarını daha da artıracaklarını belirterek, "İklim değişikliği ile yerel ölçekte mücadele etmek çok değerli. 81 ilde İl İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulları bu kapsamda çalışacak ve yerelde de iklim değişikliğine uyum bağlamında projeleri gerçekleştirecekler” diye konuştu.