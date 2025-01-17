Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da büyük dönüşümü sağlayacak 'Yarısı Bizden' kampanyasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.ANKARA (İGFA) - İstanbul'da büyük dönüşümü saylayacak 'Yarısı Bizden' desteği ile yeni yapılar hızla yükseliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kampanyaya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. “Bu kampanya bize ilaç gibi yetişti” diyen vatandaşın sözünü alıntılayan Bakan Kurum, “İstanbul’da vatandaşlarımız dirençsiz binalarda endişe içinde değil, Yarısı Bizden Kampanyamız sayesinde güvenli evlerde huzurla yaşasın istiyoruz. Dönüşüme girmeyen ev kalmasın diye #TalepSizdenYarısıBizden” dedi.

“BU KAMPANYA BİZE İLAÇ GİBİ YETİŞTİ”

Bakan Kurum, hesabında kampanya desteğinden faydalanan Yüzügüler ailesinin görüntülerini de paylaştı.

“Devletimiz bana çocuklarımın geleceğini verdi.”Hibe ve kredi desteğimizden faydalanarak evini kentsel dönüşüme teslim eden Emine Hanım güvenli, sağlam yuvasına kavuştu.Siz de evinizi yenilemek istiyorsanız#TalepSizdenYarısıBizden@kdbgovtr pic.twitter.com/reqqiISXEZ— Murat KURUM (@murat_kurum) January 17, 2025

Dönüşüm sürecinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Fikret Yüzügüler, 6 Şubat depremlerinin kendileri için milat olduğunu belirterek, "Güvenli bir yerde oturmak çok önemli. Bu kampanya tam anlamıyla bize ilaç gibi yetişti” diye konuştu. Kampanyanın ödeme şartlarının da çok iyi olduğunu belirten Yüzügüler, “Devletimiz 2 sene boyunca ödeme almayacağını, binamız bittikten sonra 1 yıl da faizsiz ödeme yapacağımızı söylüyor. İnsanlar korkmasın. Bizim şu an konuştuğumuz bir siyaset değil, gerçek. O gerçek de bizim evimiz, bizim binamız. Bizim imdadımıza yetişti” görüşlerine yer verdi.