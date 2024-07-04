Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Kahramanmaraş’a geliyor.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ‘Deprem Bölgesi Yeniden İnşa Toplantısını’ gerçekleştirdiklerini söyledi.

5 Temmuz Cuma gününden itibaren Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'ya giderek saha incelemelerinde bulunacaklarını ve vatandaşlarla bir araya geleceklerini ifade etti.

https://twitter.com/murat_kurum/status/1808530655145496844

Bakan Kurum, yaptığı paylaşımda, "Depremden etkilenen tüm şehirlerimizde, sokak sokak, hane hane arı gibi çalışacağız. Allah'ın izni, devletimizin gücü, milletimizin duasıyla dün afet bölgelerinde şehirlerimizi nasıl yeniden ayağa kaldırdıysak, aynı anlayışla deprem bölgesini de süratle ihya edeceğiz. Yaralarımızı tamamen sarana kadar, kötü günlerin izlerini silene kadar daima deprem bölgesinde olacağız. Hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak, kardeşlerimiz yeni yuvalarına en kısa sürede kavuşacak." ifadelerini kullandı.