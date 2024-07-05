Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya’daki tüm depremzedelerin evlerine kavuşacağını vurgulayarak, "Ben bugün sadece bir Bakan olarak burada değilim. Malatya’nın bir evladı, deprem bölgesinin kardeşi ve bölgenin ihtiyacını giderecek kişi olarak buradayım" dedi.MALATYA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya temasları kapsamında katıldığı İl Koordinasyon Toplantısı’nın ardından Bakırcılar Çarşısı’nda incelemelerde bulundu.

Emekliler Parkı'nda kurulan konteyner çarşı ve Kışla Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Bakan Kurum, Saray Mahallesi'nde yapılacak olan işyeri ve konut projesi alanını da inceledi.

Bakan Kurum, Bakırcılar Çarşısı’nda yaptığı konuşmada, “Ben bugün sadece bir Bakan olarak burada değilim. Malatya’nın bir evladı, deprem bölgesinin kardeşi ve bölgenin ihtiyacını giderecek kişi olarak buradayım. Milyonlarca vatandaşımıza yeni yuva kazandırmış, milletimizin zor anlarında hep yanında olmuş bir kardeşinizim. Bizim tek motivasyonumuz, milletimizin duasını almak, vatandaşımızın bitmiş evlerinde onlarla karşılıklı çay içmektir.” dedi.

Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay’la başlayan saha ziyaretlerini önümüzdeki hafta Adıyaman, Gaziantep, Osmaniye ile sürdüreceğini açıklayan Bakan Kurum, “6 Şubat’ta yaşanan depremi dün gibi hatırlıyoruz. Malatya’da ve diğer illerimizde yaralarımızı sarmak için haftalarca vatandaşımızla omuz omuza verdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, nasıl her depremde, selde, heyelanda ve yangında milletimizin yanında olduysak, asrın felaketinde de milletimizle birlikte bir seferberlik şuuruyla çalıştık. Devletimiz tüm imkanlarıyla deprem bölgesinde olacak. 76 bin yuvamızı kardeşlerimize teslim ettik. Bugün deprem bölgesinde 2 bine yakın şantiyede 153 bin işçi kardeşimiz arı gibi çalışıyor. Amacımız, yıl sonuna kadar en az 200 bin konutun teslimini gerçekleştirip, vatandaşlarımıza teslim etmek. Afetzede kardeşlerimizin yüzü gülene kadar biz burada olmaya devam edeceğiz, onları yalnız bırakmayacağız.” diye konuştu.

“DEPREM BÖLGESİNİN İKİNCİ PLANA DÜŞMESİNE ASLA MÜSAADE ETMEDİK”

Bakan Murat Kurum, Malatya’daki tüm depremzedelerin evlerine kavuşacağını vurgulayarak, “Allah’ın izniyle, Malatya’mızı ve medeniyetler kurmuş tüm bu şehirlerimizi, şanına yaraşır şekilde ihya edeceğiz. Bu noktada devletimiz, tüm çalışma arkadaşlarımız ‘yeniden inşa ve yeniden ihya’ konusunda son derece kararlı ve dirayetlidir. Yıllardır, istisnasız dünyanın her yerine yetişen devletimiz, afetin yaralarını sarmak konusunda elbette büyük bir deneyime sahip. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; şartlar ne olursa olsun, deprem bölgesinin ikinci plana düşmesine asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Deprem bölgesi, en önemli gündemimiz olmaya devam edecek.'' dedi.

Malatya özelinde 7 bin 881 konutun bitirilip afetzedelere teslim edildiğini ifade eden Bakan Kurum, “Bakırcılar Çarşısı’nın temellerini Bakanlık olarak atmıştık. Hızlı bir şekilde devam ediyor. İşyerlerimiz de Malatya’ya yaraşır şekilde yapılıyor. Şehri, esnafımızı gözetecek şekilde Malatya’nın özüne ve kültürüne uygun olarak canlandıracağız.” diye konuştu.