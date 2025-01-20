Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'daki Bakırcılar Çarşısı için "Asrın inşasına yakışır bir mühendislik eseri tamamlandığında 106 ofis ve 559 konutla Malatya'nın kalbinde bir yıldız gibi parlayacak" dedi.ANKARA (İGFA) - Malatya'da depremde ağır yıkıma uğrayan Bakırcılar Çarşısı, vatandaşın ve esnafın talebi doğrultusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca kendi yerinde sağlamlaştırılmış zeminde yeniden inşa ediliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakırcılar Çarşısı çalışmalarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Kurum paylaşıımnda "Asrın inşasına yakışır bir mühendislik eseri Malatya Bakırcılar Çarşısı. Emlak Konut eliyle yaptığımız çarşıyı öncelikle sağlam bir zemine kavuşturmak için 3 metre aralıklarla 13 bin 600 fore kazık çakıldı ve nitelikli mühendislik dolgusuyla kaplandı." ifadelerine yerverid.

https://twitter.com/murat_kurum/status/1881236101064724989