Üsküdar Vaniköy’de yer alan villanın kaçak eklentilerinin yıkımının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde tamamlanması sonrasında Bakan Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni uyararak, "Boğaz'da varsa kaçak yapı yıkın! Yarın yıkıma gittiğimizde peşimizden gelmeyin" dedi.ANKARA (İGFA) - Üsküdar Vaniköy’de ‘Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde yer alan villanın kaçak eklentilerinin yıkımı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde tamamlandı

Yıkılan yapılar arasında spor salonu, misafirhane, mekanik odası, kış bahçesi ve güvenlik kulübesi bulunuyordu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ‘Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi” içinde bulunan ve yeşil alan fonksiyonunda kalan taşınmazda kesilen ağaçlar için de harekete geçti. Bölgede yeniden ağaçlandırma başlatılacak ve tahrip edilen bitki örtüsü eski dokusuna kavuşturulacak.

MOLOZLAR TAŞINACAK

Habertürk TV’nin canlı yayınına katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Bundan sonra sökülen ağaçların yeniden dikilme ve tahribatın giderilmesi adına peyzajların düzenlenmesi olacak. Molozların dışarı çıkarılma işi var. Onları da İl Müdürlüğümüz takip edecek ve yürütecek” dedi.

“VARSA KAÇAK YAPI YIKIN, YARIN YIKIMA GİTTİĞİMİZDE PEŞİMİZDEN GELMEYİN”

Bakan Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni uyararak şunları kaydetti:

"Boğaz’da kaçak yapı varsa yapılmasına müsaade etmeyin. Varsa yapılan, durdurun ve o kaçakların yıkımını gerçekleştirin. Tüm Türkiye duysun; kendileri de biliyor. Var mı yok mu? Dolayısıyla varsa kaçak yapı durdursunlar, yıkımını gerçekleştirsinler. Yarın biz yıkıma gittiğimizde bizim peşimizden gelmeyin. Böyle bir şey olmaz. Kendilerini göreve davet ediyoruz. ‘Oyuncak’ diye tabir ettikleri İstanbul Boğazı'na sahip çıksınlar. Onlar çıkmazsa biz Boğaz’ın talan edilmesine müsaade etmeyeceğiz"