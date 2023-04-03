Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından paylaştığı enflasyona ilişkin mesajında, yüksek enflasyonun yol açtığı negatif etkilerin farkında olduklarını belirterek, enflasyonla mücadeleden hiçbir şekilde taviz vermediklerinin altını çizdi.

Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, küresel ekonomide birçok olumsuzluğun yaşandığı 2022 yılı Ekim ayında yüzde 85’lere kadar yükselen enflasyonun atılan isabetli adımların etkisiyle düşüşe geçtiğini ve Mart 2023 itibarıyla yüzde 50,5 seviyesine kadar gerilediğini vurguladı.

Enflasyonla mücadeleden hiç bir şekilde taviz vermediklerinin altını çizen Bakan Nebati, "Biz bir sorunu çözerken farklı sorunlara yol açmadan ilerlemeye özen gösteriyor, “enflasyon düşsün de işsizlik artarsa artsın, yatırım ve üretim gücümüz zayıflasa da olur” gibi bir kolaycılığa düşmeden, bütüncül ve vatandaşımızın menfaatine odaklı bir süreç yönetiyoruz. Ancak asıl önemlisi, Türkiye, enflasyonda bu düşüşü kaydederken, yatırımda, istihdamda ve üretimde kayıplar yaşamamış, tam aksine, bu süreçte Cumhuriyet tarihimizin istihdam ve ihracat rekorları eş zamanlı olarak kırılmıştır. Ekonomimiz, dinamik yapısını, üretim artışlarını ve büyüme trendini enflasyonla mücadeleye kurban etmemiştir" dedi.

Nebati, paylaşımında, "Bizler, asla kolaycılığa kaçmadan yüzeysel çözüm önerilerine kulak asmıyor, ülkemizin ve milletimizin menfaatlerini bütüncül bir anlayışla gözeterek ilerliyoruz. Üretim ve istihdam kaybına yol açmaksızın kararlılıkla adımlarımızı atmaya devam edecek, enflasyonu tedrici ve kalıcı bir şekilde indireceğiz" ifadelerini kullandı.