Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti.KONYA (İGFA) - Çeşitli programlara katılmak üzere Konya’ya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Hazine ve Maliye Bakanımız ile birlikte AK Parti İl Teşkilatımızı ziyaret ederek şehir merkezinde esnaflarımızı ziyaret ettik. Daha sonra Konya Sanayi Odamızda iş dünyası ile istişare toplantısına ve deprem bölgesinden gelen misafirlerimizle iftar programına katıldık. Nazik ziyaretleri dolayısıyla sayın bakanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Hazine ve Maliyet Bakanı Nureddin Nebati de “Selçuklu’nun kadim başkenti ve Mevlana'nın gönül pınarı Konya’mızda sektör temsilcileri ile verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Ayrıca değerli esnafımızla ve vatandaşlarımızla da bir araya gelerek hasret giderdik. Konya, ülkemizin yükselen yıldızlarından birisi. Sanayideki ve ihracattaki başarısı bunun en güzel örneği. Emeklerinden ve katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederim” diye konuştu.