Malatya’ya bir dizi temaslarda bulunmak amacı ile gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Malatya Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.MALATYA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Malatya Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.

Bakan Göktaş’ı makamında ağırlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Büyükşehir Belediyesi’nin deprem süresi boyunca yaptığı çalışmaları anlatarak, Malatya’da yürütülen sosyal hizmet çalışmaları ile ilgili bilgiler verdi.

Malatya sürdürülen çalışmaların son durumu hakkında bilgiler aktaran Başkan Gürkan, yerinde dönüşüm çalışmalarına bir kez daha vurgu yaptı.

Büyükşehir Belediyesi’nin deprem süresi boyunca yoğun mesai harcayarak, yaraların sarılması noktasında büyük gayreteler gösterdiğini belirten Bakan Mahinur Özdemir Göktaş,“Büyükşehir Belediye Başkanımızın yaptığı çalışmaları takdirle gözlemledim. Depremden sonra Malatya zor bir süreç geçirdi. Bu süreçte milletçe büyük çaba sarf ettik. Ancak acımız büyük ama inşa sürecinde el birliğiyle devam ediyoruz. Bu dönemde çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren Sayın Valimiz Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan ve bütün ilçe belediye başkanlarımıza ve teşkilatlara teşekkür ediyorum. Çünkü depremin ilk anından beri canla başla sahadaydınız. Sizlerin sayesinde çok daha fazla canımız kurtarıldı. Burada devlet olarak, her zaman milletimizin yanında olduğumuzu ispatladınız. Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu çalışmalara baktığımızda bunu daha net görebiliyoruz.

Bizler deprem bölgesine geldiğimizde ilgili kurum ve kuruluşlardan hembrifingleri alıyoruz hem de neler yapıldı ve neler yapılması gerekiyor? Bunları istişare ediyoruz. Malatya’daki Huzur Evi ile ilgili bilgiler aldık. Huzur Evinin inşası konusunda üzerimize düşeni yapacağız. Bu konuda süreci yakinen takip edeceğime söz veriyorum” diye konuştu.