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Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakanlığa tahsis edilen TOGG'u teslim aldı. Özer, TOGG'un direksiyonuna geçip Bakanlık kampüsünde test sürüşü gerçekleştirdi. ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TOGG deneme sürüşüne ait görüntüleri paylaştığı mesajında "Bakanlığımıza tahsis edilen millî gururumuz TOGG'u bugün teslim alarak ilk sürüşümüzü gerçekleştirdik. TOGG gibi nice dev projeyi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemize kazandırarak çocuklarımız ve ülkemizin yarınları için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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