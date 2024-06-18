Dünyanın en seçkin turizm ve çevre ödüllerinden Mavi Bayrak’ta, bu yıl da yerini kimselere kaptırmayan Türkiye, 567 plaj ile İspanya ve Yunanistan’ın ardından en temiz denizlere sahip 3’üncü ülke konumunda.ANKARA (İGFA) - Yaz dönemiyle beraber denizlerin temizliğinin önemli bir göstergesi olan mavi bayraklı plajların sayısı her geçen yıl artıyor. Dünyanın en seçkin turizm ve çevre ödüllerinden Mavi Bayrak’ta, bu yıl da yerini kimselere kaptırmayan Türkiye, 567 plaj ile İspanya ve Yunanistan’ın ardından en temiz denizlere sahip 3’üncü ülke konumunda.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bu yıl da Türkiye’nin çok daha fazla plajının temizliğinin tescillendiğini belirtti.

Mavi Bayrak Programı’nın, gönüllülük esasına dayanan uluslararası bir çevre ödülü programı olduğunu belirten Bakan Özhaseki, ödüllerin, her yılın mayıs ayında açıklandığını anımsatarak, "Son verilere göre, bu yıl Türkiye’de daha fazla plajımızda mavi bayrak dalgalanacak.” dedi.

2002 yılında 140 olan Mavi Bayrak ödüllü plaj sayısının bu yıl da arttığını kaydeden Bakan Mehmet Özhaseki, 567 plaj, 27 marina, 18 turizm teknesi ve 9 bireysel yatın Mavi Bayrak aldığını, hedeflerinin bayrak sayısında dünya birinciliği olduğunu kaydetti.

PLAJLARIN BİLGİLERİ, BAKANLIK İNTERNET SAYFASINDA YAYINLANIYOR

Öte yandan, Mavi Bayrak için temel oluşturan yüzme alanlarına dair profil belgeleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanıyor.

Türkiye'de bulunan bin 400 plaj için bilgiler, plaj.csb.gov.tr adresinde yayımlanırken, burada yüzme alanlarına ait koordinat, derinlik gibi fiziksel özelliklerini gösteren bilgilerin yanı sıra meteorolojik özellikler, dalga risk durumları gibi alınacak önlemler de yer alıyor.