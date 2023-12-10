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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat depreminde hasar gören evini ‘Yerinde Dönüşüm’ projesi ile yenileyen Gaziantepli Ekrem Şahin’in hikayesini paylaştı.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirleri hızla ayağa kaldırmak için çalışmalarını ve desteklerini sürdürüyor. Bakanlık, hem rezerv alanlarda hem de yerinde dönüşüm sahalarında verdiği destek ile vatandaşların yaralarını sarıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremde hasar gören evini ‘Yerinde Dönüşüm’ projesi ile yeniden yapmaya başlayan Gaziantepli Ekrem Şahin’in hikayesine yer verdi.

Bakanlığın resmi internet sitesinde de yer alan habere göre Bakan Özhaseki, paylaşımında, “Ekrem Şahin kardeşim, mahallesinden ayrılmak istemedi. ‘Yerinde Dönüşüm’ projemize başvurdu, hibe ve kredi desteği alıp evini yerinde yapmaya başladı. Ekrem kardeşim evinin kaba inşaatını bitirmek üzere. Kısa sürede tamamlayarak akrabalarıyla, komşularıyla bir arada yaşamaya devam edecek. Deprem bölgesinde el ele verdik, şehirlerimizi birlikte inşa ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Gaziantep'te Ekrem Şahin kardeşim, mahallesinden ayrılmak istemedi. "Yerinde Dönüşüm" projemize başvurdu, hibe ve kredi desteği alıp evini yerinde yapmaya başladı. ????Ekrem kardeşim evinin kaba inşaatını bitirmek üzere. Kısa sürede tamamlayarak akrabalarıyla, komşularıyla bir… pic.twitter.com/1fJfVMqbEi— Mehmet Özhaseki (@mehmetozhaseki) December 10, 2023

Bakan Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabında ayrıca Gaziantepli Ekrem Şahin’in videosuna da yer verdi. Evini büyüdüğü mahallesinde aynı yerinde yeniden yapan Ekrem Şahin, ‘Yerinde Dönüşüm’ projesini başlatan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na teşekkür etti. İnsanların mahallesinden ayrılmadan ev yapmasının çok güzel olduğunu belirterek projeden memnuniyetini dile getirdi.