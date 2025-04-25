Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerinde yıllık bazda iyileşme olduğunu belirterek, yıl sonunda enflasyonun Merkez Bankası'nın tahmin aralığında gerçekleşeceğini öngördüklerini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, enflasyon beklentilerinde son bir yılda önemli bir iyileşme yaşandığını duyurdu.

12 ay sonrası enflasyon beklentisinin hanehalkında 17 puan, reel sektörde 15 puan ve piyasa katılımcılarında 10 puan gerilediğini belirten Bakan Şimşek, yurtiçi ve küresel gelişmelerin ekonomiye etkilerini sınırlamak için gerekli adımların atıldığını vurguladı.

“Uyguladığımız program, güçlenen makroekonomik temeller, sıkılaşan finansal koşullar ve emtia fiyatlarındaki düşüş, dezenflasyon sürecini destekleyecek" diyen Bakan Şimşek, yıl sonunda enflasyonun Merkez Bankası'nın tahmin aralığında gerçekleşeceğini öngördüklerini kaydetti.

Bakan Şimşek, enflasyonla mücadelede kararlılık mesajını yineledi.